11. Provinzhauptstadt eingenommen – Taliban erobern drittgrösste afghanische Stadt Herat Die Regierungstruppen haben die Stadt Herat gemäss eigenen Angaben verlassen, «um weitere Zerstörung zu verhindern». Dutzende Militärfahrzeuge und Waffen fielen in die Hände der Taliban.

Ein Soldat versucht, die Stadt Herat zu verteidigen – nun fiel sie in die Hände der Taliban. Foto Hoshang Hashimi (AFP)

Die radikalislamischen Taliban haben die drittgrösste Stadt Afghanistans erobert. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen der Regierung fiel die Stadt Herat nahe der Grenze zum Iran am Donnerstag in die Hände der Extremisten. «Wir mussten die Stadt verlassen, um weitere Zerstörung zu verhindern», hiess es aus den Sicherheitskreisen, die damit entsprechende Angaben der Islamisten bestätigten.

Vormarsch der Taliban Die afghanische Armee ist hilflos – auch wegen Donald Trump Zuvor war bereits über heftige Kämpfe um die Stadt berichtet worden, bei denen die Extremisten das Polizei-Hauptquartier einnahmen. Dutzende Militärfahrzeuge und Waffen fielen in die Hände der Taliban, wie einer ihrer Sprecher mitteilte.

Weiter nach der Werbung

Herat ist die elfte Provinzhauptstadt, die innerhalb einer Woche von den Taliban erobert wurde. Die Regierung in Kabul kontrolliert neben der Hauptstadt lediglich noch eine Handvoll Gebiete und vielerorts belagerte Städte. Am Donnerstag war bereits die Eroberung der Stadt Ghasni, nur 150 Kilometer vor Kabul, gemeldet worden.

Taliban rücken auf Kabul vor

Die Regierungstruppen haben mittlerweile die Kontrolle über den grössten Teil des Nordens und Westens von Afghanistan verloren. Ghasni südlich von Kabul war bereits die zehnte Provinzhauptstadt, die binnen einer Woche an die Islamisten fiel. Die Regierung in Kabul kontrolliert neben der Hauptstadt lediglich noch eine Handvoll Gebiete und vielerorts belagerte Städte.

Angesichts dieser Entwicklung boten Unterhändler der Regierung den Vertretern der Taliban am Donnerstag bei Verhandlungen in Doha an, die Macht zu teilen und dafür die Kämpfe zu beenden, wie es aus afghanischen Regierungskreisen hiess. Der Friedensprozess, der im September in der Hauptstadt Katars angestossen worden war, geht jedoch bereits seit Monaten nicht mehr voran.

AFP/step

Fehler gefunden?Jetzt melden.