Podiumskonzerte im Baselbiet – Talente spielen vor Publikum und Jury Noch vor Ende dieses Monats werden 45 regionale Musiktalente ihr Können an sechs Podiumskonzerten der Talentförderung Baselland zum Besten geben. Linus Schauffert

45 Talente werden noch im Januar ihr Können zum Besten geben. Symbolbild: Dominik Plüss

Seit über zehn Jahren engagiert sich die Talentförderung Baselland für die musikalische Entwicklung von jungen Musikerinnen und Musikern aus der Region. Das Förderprogramm wird von den 15 Musikschulen des Kantons getragen und durch den Verband Musikschulen Baselland (VMBL) finanziell unterstützt, um den Talenten eine professionelle Ausbildung gewährleisten zu können.

Mittlerweile finden im Rahmen des Programms jährlich zentral organisierte Aufnahmeprüfungen, Wettbewerbe und rund ein Dutzend Podiumskonzerte statt. Sieben dieser Konzerte sind noch im Januar angesetzt.

Unabhängige Jury vor Ort

Das erste davon findet am kommenden Montag, den 16. Januar, um 19.30 Uhr an der Musikschule Arlesheim statt. Darauf folgen Konzerte an den Musikschulen Leimental und Reinach, in der Theodorskirche und an den Schulen beider Frenkentäler und Muttenz, bevor der letzte Anlass dieser Serie am 27. Januar um 19.30 an der Musikschule Liestal stattfindet (alle Daten finden Sie unten).

Insgesamt spielen an diesen Konzerten 45 Schülerinnen und Schüler vor. Zudem wird auch eine unabhängige Jury vor Ort sein, welche die Vorspielenden individuell beurteilt und ihnen im Anschluss an das Konzert Tipps zur optimalen Weiterentwicklung gibt.

