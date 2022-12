Appell der Gemeinden Treppe statt Lift und E-Bike statt Auto

Die drohende Energiekrise scheint die Gemeinden auf kreativen Lösungen zu bringen. So wurde in Liestal ein Gebot zur Nichtbenutzung der Lifte definiert. In Münchenstein dagegen soll auf E-Bikes als Ersatz für fossil betriebene Fahrzeuge umgestellt werden.