Abo Postfinance blockiert Ukraine-Spenden «Einen grösseren Skandal kann ich mir nicht vorstellen»

Seit einiger Zeit werden die Hilfsgelder des Vereins Ukrainer in Basel über die Bank nicht mehr durchgestellt. Jetzt will die Postfinance auch Überweisungen in andere Länder verunmöglichen. Eine Helfende möchte nun rechtliche Schritte einleiten.