In eigener Sache – «Tagi»-Teams im Rennen um einen Swiss Press Award Für den nationalen Medienpreis sind vier Arbeiten aus dem Hause Tamedia nominiert. Adrian Zurbriggen

1 / 6 Nominiert in der Kategorie Text: Markus Häfliger (links) und Christian Zürcher. Foto: SPA

Acht Journalistinnen und Journalisten aus der Deutschschweiz, sieben aus der Romandie und vier Deutschschweizer Teams sind für den diesjährigen nationalen Medienpreis Swiss Press Award nominiert. Eine ganze Reihe davon arbeiten bei Tamedia. So steigen die «Tages-Anzeiger»-Redaktoren Markus Häfliger und Christian Zürcher in der Kategorie Text mit «Der Solarcoup» ins Rennen: In diesem Politkrimi haben sie detailliert rekonstruiert, wie im Herbst 2022 die Schweizer Energiepolitik in wenigen Wochen umgekrempelt wurde.

In der Kategorie Online stammen zwei von drei Nominationen aus unserem Haus: das Interaktiv-Team des «Tages-Anzeigers» mit seinen visuellen Simulationen, wie fünf grosse Schweizer Gletscher verschwinden könnten, sowie Sylvian Besson vom sprachübergreifenden Tamedia-Recherchedesk. Er hat den Aufstieg der neuerdings reichsten Familie der Schweiz, der Apontes aus Genf, nachgezeichnet.

In der Kategorie Foto nominiert ist der freischaffende Berner Fotograf Alex Kühni, der für Tamedia im Süden und Osten der Ukraine drei Wochen lang den «Wahnsinn des Krieges» dokumentiert hat. Mit Claudia Salzmann (Redaktion «Tages-Anzeiger») und Barbara Achermann («Das Magazin») gehen zwei weitere Kolleginnen ins Preisrennen, dies mit Arbeiten, die sie bei anderen Medien publiziert haben.

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden am 28. April in Bern in fünf verschiedenen Kategorien (Text/Online/Audio/Video/Lokales) verkündet, der erste Preis beträgt jeweils 15’000 Franken. Wir gratulieren den nominierten Kolleginnen und Kollegen und drücken ihnen die Daumen!

Adrian Zurbriggen ist seit 2023 stellvertretender Chefredaktor des Tages-Anzeigers. Vor dem Einstieg in den Journalismus bei der «Berner Zeitung» Ende der 1990er-Jahre studierte er Rechtswissenschaften. Mehr Infos @hollerazu

