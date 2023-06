Rekonstruktion der Flüchtlingskatastrophe – Tagelang ohne Trinkwasser – dann brachen Tumulte aus Was geschah, bevor das Boot vor Griechenland kenterte? Wie war die Lage an Bord? Welche Rolle spielen Schlepper, Politiker – und Europa? Das sagen Angehörige, Helferinnen und Migranten. Mirco Keilberth aus Tunis , Tobias Zick aus Athen

Das überladene Boot am Tag vor der Katastrophe: An Bord sollen rund 750 Menschen gewesen sein. Foto: Keystone

Ein unscharfes Foto, aus der Ferne aufgenommen, das ist die Hoffnung, an die sie sich jetzt noch klammern. Sie haben es auf Facebook gefunden, irgendjemand hat es dort gepostet: ein Mann, festgegurtet auf einer Bahre, in eine goldglänzende Rettungsdecke gewickelt, einen Beatmungsschlauch im Mund, Augen geschlossen. «Die Nase», sagt Samer al-Homsi und zoomt ein bisschen näher mit den Fingern in das verwackelte Gesicht. «Ja, da sieht man es», sagt sein Schwager Karim, der sich neben ihm über das Handy beugt, «sie ist oben ein bisschen breit, so wie bei Mohammed.»