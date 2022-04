Zoom – Tagebuch eines Kriegsfotografen Der Schweizer Fotojournalist Alex Kühni berichtet aus dem Krieg in der Ukraine und schildert seine persönlichen Eindrücke. Alex Kühni (Fotos) Boris Müller (Bildredaktion)



Warnhinweis: Auch wenn wir auf die schlimmsten Aufnahmen verzichten, können die hier gezeigten Bilder verstörend wirken!

8.4.22: Exhumierung in Butscha

Um 6 Uhr morgens wird in Kiew die Ausgangssperre aufgehoben, und ich kann in den Tag starten. Ich fahre heute in das Dorf Andrijiwka, welches aus ein paar Reihen von Bauernhäusern besteht, wovon zwei Drittel noch unversehrt sind. In einem Vorgarten, der durch tiefe Raupenspuren zerteilt wurde, treffe ich Luba. Die 62-jährige Bäuerin hat während der russischen Besatzung in ihrem Keller ausgeharrt. Sie erzählt mir, dass die Soldaten, welche in Andrijiwka waren, einen sibirischen Akzent sprachen, den sie fast nicht verstehen konnte. Als sich die Russen zurückgezogen hätten, habe Luba zuerst nach ihren Hühnern geschaut, erzählt sie mir weiter.

Die 62-jährige Bäuerin Luba im Dorf Andrijiwka. Foto: Alex Kühni

Den Nachmittag verbringe ich bei der St.-Andrew-Kirche in Butscha. Hier exhumieren Polizisten ermordete Zivilisten aus Massengräbern, um zusammen mit Forensikern die Todesursachen zu dokumentieren. Dutzende Körper werden nacheinander aus dem Erdloch gezerrt, fotografiert, untersucht, in Leichensäcke verpackt und aufgereiht. Wie aus einem Albtraum scheint die repetitive technische Arbeit in Kombination mit den teilweise stark entstellten Leichen.

Ukrainische Behörden exhumieren die Leichen von getöteten Zivilisten aus einem Massengrab vor der St.-Andrew-Kirche in Butscha. Foto: Alex Kühni

Dutzende Leichensäcke mit den Opfern aus Butscha und Irpin. Foto: Alex Kühni

7.4.22: Butscha und Borodjanka

Vorbei an unzähligen Checkpoints, zerschossenen Gebäuden und ausgebrannten Panzern geht es nach Butscha, in die Stadt, die sich wohl in der Geschichte zu Orten wie My Lai oder Srebrenica gesellen wird. Es ist ein warmer, sonniger Frühlingsmorgen. Durch das offene Autofenster erreicht mich der schreckliche Verwesungsgeruch.

Zivilisten passieren zerstörte russische Fahrzeuge in Butscha, nordöstlich von Kiew. Foto: Alexander Kühni

Von Butscha aus geht es weiter in Richtung Borodjanka, welches wochenlang von der russischen Armee besetzt war. Auf dem Weg treffe ich auf Anna. Sie versucht, ihre mit Einschussloch beschädigten Waschmaschinen in Gang zu bringen. Anna ist eine lebhafte Frau Mitte fünfzig. Sie ist seit einem Tag zurück in ihrem Haus, das von russischen Truppen als Unterkunft genutzt wurde. Vieles hat sie zerstört vorgefunden, und vor ihrer Haustür steht nun ein zurückgelassener russischer Panzer. In ihrem Hinterhof hat eine Granate eingeschlagen, welche ihre Schafe getötet hat. Bevor Anna zurück in ihr Haus durfte, wurde es von ukrainischen Soldaten nach Sprengfallen abgesucht. Im Keller haben die Russen eine mit einem Stolperdraht als Zünder versehene Handgranate zurückgelassen. Ich frage Anna, wie es für sie nun weitergeht, und bin von der pragmatischen Antwort überrascht: «Zuerst kommen die Granaten aus meinem Haus, danach räume ich auf, und dann kann ich weiterleben.»

Der zurückgelassene Panzer vor Annas Haus. Foto: Alexander Kühni

Anna zeigt mir ihren Hinterhof mit den getöteten Schafen. Foto: Alexander Kühni

Ein ukrainischer Soldat zeigt mir die entschärfte Handgranate, welche als Sprengfalle in Annas Vorratskeller versteckt war. Foto: Alexander Kühni

In Borodjanka wurden mehrere grosse Wohnhäuser durch die Kämpfe zerstört. Ukrainische Feuerwehrleute, Zivilschützer und Freiwillige suchen in den Trümmern nach Leichen und beginnen mit Aufräumarbeiten. Vereinzelt treffen Leute ein, welche vor den Kämpfen um Borodjanka geflohen sind. Viele finden ihre Wohnungen in Trümmern vor.

Zerstörtes Zuhause: Bewohner von Borodjanka vor einer zerbombten Siedlung. Foto: Alexander Kühni

Aufräumarbeiten in Borodjanka. Foto: Alexander Kühni

Ein paar Kilometer ausserhalb von Borodjanka liegt das kleine Dorf Sahalzi, welches von russischen Flugzeugen bombardiert wurde. Auf dem Dorfplatz treffe ich Roman, der sich seit der Invasion den Reservisten der ukrainischen Territorialverteidigung angeschlossen hat. Roman will mir einen Keller zeigen, in welchem sich die russischen Soldaten einquartiert haben.

Roman auf dem Dorfplatz in Sahalzi. Foto: Alexander Kühni

Im Keller eines Wohnhauses haben die russischen Soldaten gehaust und in den umliegenden Wohnhäusern nach Nahrung gesucht. Auf dem Tisch liegt Schokolade mit dem Logo der russischen Armee, «Offiziersschokolade» steht auf Russisch darauf. Über den Boden verteilt liegen Dutzende leere Alkoholflaschen. Foto: Alexander Kühni

In einem der beschädigten Häuser ist eine Familie mit Aufräumen und Reparieren beschäftigt. Vlad, der jüngste Sohn, zeigt mir das durch eine russische Fliegerbombe zerstörte Kinderzimmer. Am meisten traurig sei er darüber, dass der Computer kaputt sei.

Es wird Abend, und ich mache mich zusammen mit Übersetzer Valera auf den Rückweg nach Kiew, da die Ausgangssperre um 21 Uhr einsetzt. Überall auf der Autobahn steht zerstörtes Kriegsmaterial, und Valera vergleicht die Fahrt mit dem Hindernisparkour in der Fahrschule. Wir machen eine kurze Pause neben einem ausgebrannten Panzer. Das Geschütz zeigt in Richtung Kiew, und ab und zu halten Leute an, um vor dem russischen Stahlkoloss «Selfies» zu machen.

6.4.22: Von Bern nach Kiew in 32 Stunden

Ich lande am frühen Nachmittag in Warschau und nehme ein Taxi zum Westbahnhof. Von dort aus soll es täglich einen Zug nach Kiew geben. Tickets gibt es nur am Schalter, und Plätze hat es leider keine mehr. Seit sich die russischen Invasoren aus den Ortschaften um die ukrainische Hauptstadt zurückgezogen haben, um sich für einen Angriff auf den Osten des Landes neu zu formieren, wollen viele Geflüchtete zurück. Ich entscheide mich also, eine andere Route zu nehmen, und steige in einen Bus, welcher nach 8 Stunden Fahrt um 2 Uhr morgens Lwiw im Westen der Ukraine erreicht. Eine Stunde später steige ich in einen Zug und erreiche nach einer 10-stündigen Fahrt endlich Kiew.

Infos einblenden Fotograf Alex Kühni in seinem Wohnzimmer in Bern. Foto: Raphael Moser Alex Kühni, geboren 1982, ist ein Berner Fotojournalist. Er reiste mehrmals in den Norden des Irak, um über den Krieg gegen den Islamischen Staat zu berichten. Ausserdem realisierte er Fotoreportagen im Libanon, in Gaza, der Ukraine, Tadschikistan, Kambodscha und Nordkorea. Für seine Serie «Krieg der Sniper» gewann er 2018 den Swiss Press Photo Award. Neben seiner Arbeit als Fotograf unterrichtet Kühni an der Schule für Gestaltung Bern. Weitere Informationen und Fotos sind auf seiner Website zu finden: www.alexkuehni.com

