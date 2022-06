Überfall auf Migros in Allschwil – Täter bedrohte Kassiererin mit Kalaschnikow-ähnlicher Waffe Nach dem Raubangriff vom 11. Juni gibt die Polizei weitere Details bekannt. Zudem verspricht sie bis zu 5000 Franken für hilfreiche Hinweise.

Die Polizei sucht unter anderem mit Fahndungsfotos wie diesem nach dem unbekannten Täter. Foto: Kantonspolizei Baselland

Die Baselbieter Polizei setzt für Hinweise zur Ergreifung eines Räubers eine Belohnung von bis zu 5000 Franken aus. Der unbekannte Täter hatte am 11. Juni einen Überfall auf eine Migros-Filiale an der Spitzwaldstrasse in Allschwil verübt.

Die Polizei sucht weiterhin Zeugen und hat Fotos des Überfalls veröffentlicht. Mittlerweile steht fest, dass der Täter die Kassiererinnen mit einer Langwaffe – einer Kalaschnikow ähnlich – bedroht hat, wie die Behörden am Donnerstag mitteilten.

Beim Täter handle es sich um einen etwa 1.80 Meter grossen Mann. Er habe während des Überfalls einen grauen/schwarzen Motorradhelm mit einem weissen Streifen sowie schwarze Kleidung getragen. Er habe Deutsch mit einem ausländischen Akzent gesprochen.

Personen wurden beim Raub keine verletzt. Der Täter erbeutete Bargeld und flüchtete mit einem Elektro-Scooter in Richtung Basel.

Der Täter entschwand auf dem Elektro-Scooter Richtung Basel. Foto: Kantonspolizei Baselland

SDA/bor

