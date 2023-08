Digitaler Wandel – Tabletts für Primarklassen in Allschwil In den Schulzimmern der Primarschule Allschwil sollen in Zukunft die Fächer Medien und Informatik mittels iPad gelehrt werden. Tobias Burkard

In Allschwill sollen die Primarschülerinnen und -schüler früh den Umgang mit elektronischen Geräten lernen. Symbolfoto: Tamedia Archiv

Auf dem Lehrplan der Primarschule stehen seit einigen Jahren die Fächer Medien und Informatik. Um für den Unterricht in diesen Fächern gerüstet zu sein, wird die Primarschule Allschwil den Schülerinnen und Schülern in Zukunft iPads zur Verfügung stellen. Der Gemeinderat hat einen Antrag zur Beschaffung der Geräte genehmigt, wie die Gemeinde mitteilt.

«Die Primarschule kann sich dem aktuellen Trend der Digitalisierung nicht verschliessen. Deshalb sind Medien und Informatik heute ein fester Bestandteil des Lehrplans», so Gemeinderätin Silvia Stucki. Im Schulfach Medien soll der Schwerpunkt vor allem auf Recherche, Suchen im Internet, Produktion und Präsentation sowie Sicherheit im Internet gelegt werden. In der Informatik gehe es zum Beispiel um Algorithmen, Programmieren und Informatiksysteme, so die Mitteilung.

Ergänzung und kein Ersatz

Der normale Unterricht soll durch die Tablets nicht beeinträchtigt werden, wie Stucki betont: «Das iPad in der Schule ist eine Ergänzung, aber keinesfalls ein Ersatz für herkömmliche Arbeitsweisen bzw. Arbeitstechniken.» Durch den Einbezug von iPads soll der Unterricht interaktiver werden. Die Schülerinnen und Schüler sollen beispielsweise interaktive Quiz verwenden, die Lernerfolge schnell visualisieren, so die Gemeinde. Mit individuellen Lernprogrammen könne man zudem besser auf die Bedürfnissen der einzelnen Schülerinnen und Schüler eingehen. So gebe es zahlreiche Lernapps für individuelle Lernschritte.

