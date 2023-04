Aggressiver Blutsauger – T wie tückisch, T wie Tigermücke Basel-Stadt bietet Sprechstunden zum Umgang mit dem lästigen asiatischen Insekt an. Porträt eines Plagegeistes. Martin Furrer

Lästig, aggressiv, hemmungslos und in Basel-Stadt immer mehr verbreitet: Die Asiatische Tigermücke. Foto: James Gathany / CDC

Sie ist die derzeit wohl unbeliebteste Bewohnerin Basels, männliche Exemplare sind mitgemeint. Obwohl sie einen Migrationshintergrund hat, veranstalten die Behörden keinen Willkommensanlass, wie sie es für Zugezogene zu tun pflegen. Auch Integrationskurse sind nicht geplant. Im Gegenteil. Die Asiatische Tigermücke, die sich seit 2015 am Rheinknie heimisch fühlt, wird vergrämt, ja gejagt wie eine Verbrecherin in der Sendung «Aktenzeichen XY ungelöst». Ab Mai stellt das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt auf dem gesamten Kantonsgebiet Tigermückenfallen auf. In Freizeitgärten liegen Merkblätter sogar auf Farsi, Mazedonisch oder Arabisch auf, die aufklären, wie man ihrer Herr werden kann.