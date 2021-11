Flüchtlinge an der EU-Grenze – Syrische Airline stoppt Flüge nach Minsk Sie könne «nicht zwischen Reisenden und Migranten unterscheiden, weshalb die Fluggesellschaft Cham Wings ihre Verbindung von Syrien nach Belarus einstellte.

Tausende Menschen sitzen bei Temperaturen um den Gefrierpunkt im polnisch-belarussischen Grenzgebiet fest: Eine Gruppe von Migranten und Migrantinnen versammelt sich um eine Feuer. (13. November 2021) AFP/Leonid Shcheglov Mitglieder einer kurdischen Familie aus dem Irak, die schon 20 Tage im Wald verbracht haben. Das jüngste ihrer Kinder ist erst fünf Monate alt. AFP Viele der Flüchtlinge stammen aus dem Mittleren Osten und fliehen vor Armut und Krieg. Das EU-Mitglied Polen hat Tausende Soldaten an der Grenze stationiert, die einen Durchbruch an den Anlagen mit Stacheldraht verhindern sollen. AFP 1 / 4

Sie könne «nicht zwischen Reisenden und Migranten unterscheiden».

Russlands Präsident, Wladimir Putin, hat jede Verantwortung für den Migrantenstrom an der EU-Aussengrenze bestritten.

Wegen der Flüchtlingskrise an der polnisch-belarussischen Grenze hat eine weitere Airline ihre Flüge nach Minsk eingestellt. Die private syrische Fluggesellschaft Cham Wings kündigte den Schritt am Samstag an, da sie «nicht zwischen Reisenden und Migranten unterscheiden» könne. Russlands Präsident, Wladimir Putin, bestritt derweil jede Verantwortung für den Andrang von Migranten und Migrantinnen an der EU-Aussengrenze.

«Ich möchte, dass es alle wissen. Wir haben nichts damit zu tun», sagte Putin in einem Interview des russischen Staatssenders Westi. Die europäischen Staats- und Regierungschefs müssten mit dem belarussischen Machthaber, Alexander Lukaschenko, sprechen. Die geschäftsführende Bundeskanzlerin, Angela Merkel, sei seines Wissens nach dazu bereit.

Tausende Menschen, vor allem aus dem Nahen Osten, sitzen derzeit bei Temperaturen um den Gefrierpunkt im Grenzgebiet fest. Polen und andere EU-Länder beschuldigen Russland, Belarus dabei zu unterstützen, Flüchtlinge an die EU-Aussengrenze zu schleusen.

Mehrere Tote an der Grenze

Die polnische Polizei teilte mit, dass in einem Wald bei Wolka Terechowska am Freitag die Leiche eines jungen Syrers gefunden worden sei. Die Todesursache habe zunächst nicht festgestellt werden können. Zuvor waren in dem Grenzgebiet laut einem Bericht der polnischen Zeitung «Gazeta Wyborcza» bereits zehn Menschen ums Leben gekommen. Ausserdem starb nach polnischen Angaben ein polnischer Soldat durch einen «unglücklichen Unfall».

Nach Angaben der polnischen Polizei gab es in der Nacht zum Samstag einen weiteren Versuch von Flüchtlingen, die Grenze in einer grossen Gruppe zu überwinden. Beim Anblick von Polizei und Soldaten seien die rund hundert Menschen auf belarussischer Seite in den Wald geflohen.

Polnische Grenzschützer warfen den belarussischen Sicherheitskräften unzulässige Einmischung vor: «In der Nacht versuchten belarussische Soldaten, den provisorischen Grenzzaun zu zerstören.» Warschau beschuldigte Minsk zudem, Flüchtlinge mit Tränengas ausgestattet zu haben.

Polen hat 15’000 Soldaten in dem Gebiet stationiert und einen Zaun aus Stacheldraht errichtet. Belarus kritisierte die Militärpräsenz scharf und hielt seinerseits gemeinsam mit Russland Militärübungen nahe der polnischen Grenze ab.

Ankara bestreitet Mitverantwortung

Der oberste aussenpolitische Berater des türkischen Präsidenten, Recep Tayyip Erdogan, bestritt eine Mitverantwortung der Türkei. Ankara hatte am Freitag die Ausreise nach Belarus für Menschen aus Syrien, dem Irak und dem Jemen verboten. Die Fluglinie Turkish Airlines bietet eine der am häufigsten genutzten internationalen Verbindungen nach Minsk an. Weder die Türkei noch Turkish Airlines dürften jedoch für die Krise verantwortlich gemacht werden, sagte Ibrahim Kalin der Nachrichtenagentur AFP.

Die EU beschuldigt den belarussischen Machthaber Lukaschenko, als Vergeltung für Sanktionen Flüchtlinge gezielt an die Grenzen der EU-Staaten Lettland, Litauen und Polen zu schleusen. Bei einer Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrats am Donnerstag hatten die USA und die europäischen Mitglieder des Gremiums Belarus eine «orchestrierte Instrumentalisierung von Menschen» vorgeworfen.

