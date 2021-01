Swissterminal, heute am Westquai in Basel aktiv, wird schon bald im benachbarten Elsass Containerschiffe entladen. Foto: Daniel Aenishänslin

Der Einstieg von Swissterminal bei den Nachbarhäfen Mulhouse/Ottmarsheim und Village-Neuf/Huningue fördert den Wettbewerb. Darin stimme ich mit dem ehemaligen Direktor der Schweizerischen Rheinhäfen überein. Doch ich reibe mir verwundert die Augen, wenn Hans-Peter Hadorn vorgibt, er befürworte diesen Wettbewerb. Aus seiner Zeit bei den Rheinhäfen ist mir vor allem in Erinnerung, dass er gemeinsam mit seinen Mitstreitern für ein Gateway Basel Nord (GBN) alles unternommen hat, um ebendiesen Wettbewerb auszuschalten.

Sein Gastbeitrag zum Engagement von Swissterminal im Elsass in der BaZ zeugt nicht von viel ehrlichem Interesse am fairen Wettstreit unter Konkurrenten. Vielmehr versucht Hans-Peter Hadorn, unser Elsässer Vorhaben schlechtzureden – wohl in der Hoffnung, so die ihm unliebsame Konkurrenz zu schwächen.