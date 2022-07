Ausbau «dringend nötig» – Swisscom will Barfi mit Antennen bestücken Der grösste Mobilfunkanbieter der Schweiz hat sich mehrere Plätze auf einem zentralen Gebäude Basels gesichert. Ob es mit der Offensive klappt, ist aber noch nicht ganz sicher. Simon Bordier

Die Swisscom möchte die Versorgung vom Barfi Richtung Münsterberg verbessern. Dazu sind neue Antennen auf dem Gebäudekomplex links neben der Barfüsserkirche geplant. Archivfoto: Lucia Hunziker

Die Basler Innenstadt – punkto Netzempfang nicht immer spitze – soll nach dem Willen der Swisscom aufgerüstet werden. Konkret möchte der grösste Schweizer Telecomanbieter eine Mobilfunkanlage an der Theaterstrasse erweitern, wie dem Kantonsblatt zu entnehmen ist. Zudem plant er den Bau einer neuen Antennenanlage an folgenden Standorten: an der Streitgasse 3, der Barfüssergasse 16, der Freien Strasse 68 sowie der Kaufhausgasse 2 und 8. Die Pläne liegen derzeit auf (siehe Infobox).