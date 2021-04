Telekomanbieter werden Partner – Swisscom und Salt spannen bei Glasfaser zusammen Salt erkauft sich das Nutzungsrecht an den Glasfaseranschlüssen der Swisscom. Mit der Partnerschaft will Salt die Abdeckung im Festnetz deutlich ausweiten.

Ein Arbeiter montiert Glasfaserkabel der Swisscom für den Internetansschluss von Privathaushalten. (Symbolbild) Foto: Carlo Reguzzi (Keystone)

Nach der gescheiterten Glasfaserkooperation mit Sunrise spannt Salt mit dem Branchenprimus zusammen: Die Swisscom und Salt schiessen eine Glasfaserpartnerschaft ab, wie sie am Donnerstag in einem Communiqué bekannt gaben.

Dabei investiere Salt in ein langfristiges Nutzungsrecht an Glasfaseranschlüssen der Swisscom und beteiligt sich so an den hohen Netzinvestitionen und den dazugehörigen Geschäftsrisiken. Die Swisscom trage allerdings weiterhin die Gesamtverantwortung für die Netzplanung, den Netzausbau sowie den Unterhalt und bleibt Eigentümerin der Infrastruktur, hiess es weiter.

Salt will Netz auf 3 Millionen Haushalte ausweiten

Über die Höhe der Investitionen von Salt sei Stillschweigen vereinbart worden, sagte eine Swisscom-Sprecherin auf Anfrage. Die finanziellen Auswirkungen für die Swisscom seien positiv beim Umsatz und Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) für die Jahre 2021 bis 2025 sowie beim Free Cashflow über die Laufzeit der Partnerschaft. Der Effekt im laufenden Jahr 2021 sei in den neuen Finanzzielen berücksichtigt.

Mit der Partnerschaft könne Salt die Abdeckung im Festnetz deutlich ausweiten, schrieb der drittgrösste Mobilfunkanbieter seinerseits in einem Communiqué: Bis 2025 werde die Glasfaserabdeckung von Salt bis in die Wohnungen, einschliesslich der aktuellen Vereinbarungen mit Energieversorgern in der gesamten Schweiz, voraussichtlich rund 3 Millionen Haushalte umfassen.

Vertrag ist nicht exklusiv

Die Partnerschaft sei nicht exklusiv, schrieb die Swisscom. «Swisscom und Salt steht es jederzeit frei, mit anderen Partnern zusammenzuarbeiten», hiess es. Die Swisscom bietet jedem Mitbewerber zudem einen diskriminierungsfreien Netzzugang.

Damit hätten auch Anbieter ohne eigenes Netz Zugang zur maximal verfügbaren Bandbreite. Die Swisscom bleibe offen für weitere

Zusammenarbeitsprojekte – sei es in Form einer Glasfaser-Partnerschaften wie mit Salt, von Glasfaser-Kooperationen auf lokaler Ebene oder weiteren Netzzugangsformen (Wholesale).

SDA

