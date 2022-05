Wieder ein Netzausfall – Swisscom-Panne legt SBB-Dienste lahm Am Dienstagabend konnten Bahnkundinnen und -kunden während rund 20 Minuten keine Billette im Internet kaufen. Auch heute gabs Probleme mit dem Ticketshop. Jon Mettler

Der Ticketshop der SBB war am Dienstagabend zeitweise unerreichbar. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Seine letzten Arbeitstage bei der Swisscom hat sich der scheidende Firmenchef Urs Schaeppi sicher anders vorgestellt: Am späten Dienstagabend kam es im Swisscom-Netz erneut zu einer landesweiten Störung des Internets. Noch am Morgen wollte Schaeppi mit einem letzten öffentlichen Auftritt als Swisscom-Chef einen Glanzpunkt setzen, indem er ein neues Abonnement «für digitale Generationen» vorstellte.

Ein Element des neuen Angebots ist ausgerechnet, dass der Schweizer Marktführer für 1,9 Millionen Kunden die Internet­geschwindigkeit ohne Aufpreis erhöht.

Anders als bei den Pannen in den vergangenen Jahren funktionierten am Dienstagabend die Notrufnummern zwar noch. Trotzdem hatte die Störung weitreichende Folgen, etwa für die Kundschaft der SBB. Wie Leserinnen und Leser melden, konnten sie während des Netzausfalls keine Billetts via App oder im Internet kaufen.

SBB-Website unerreichbar

Am Mittwochmorgen gab es in Zügen Durchsagen, wonach der Ticketshop nicht funktioniere. Tatsächlich zeigte die Website des Ticketshops eine Fehlermeldung.

Die Bundesbahnen bestätigen, dass es am Dienstag zwischen 22.30 und 22.50 Uhr wegen des Internet-Ausfalls der Swisscom zu Störungen bei SBB-Diensten kam. «Der Zugverkehr war davon nicht betroffen», sagt ein Sprecher.

Ob es einen Zusammenhang mit den Problemen beim Ticketshop vom Mittwochmorgen gibt, konnte der Sprecher jedoch nicht sagen. Die Swisscom stellt Speicherplatz bereit, damit die SBB Teile ihrer Internet­dienste anbieten können. Die SBB prüfen nun, ob und in welcher Form sie mit Schadenersatz­forderungen an die Swisscom gelangen.

