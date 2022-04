Es wird um Schach-Normen gespielt – Swiss Young Masters findet erstmals in Basel statt Vom 16. bis 24. April kämpfen am Jungmeister-Schachturnier im Hotel Mövenpick fünf Spielerinnen und Spieler aus dem Schweizer Kader um die Norm eines Internationalen Meisters. Peter Erismann Darius Aurel Meyer

Swiss Young Masters in Basel: Das Hotel Mövenpick steht während neun Tagen ganz im Zeichen des Schachs. Foto: Nicole Pont

Zum siebten Mal wird ab Samstag das Swiss Young Masters ausgetragen, zum ersten Mal in Basel. Der Schweizer Schachbund hat sich nämlich entschieden, das Turnier ab diesem Jahr jeweils abwechslungsweise in verschiedene Regionen der Schweiz zu vergeben. Den Auftakt macht also Basel, organisiert wird die diesjährige Austragung von der Schachgesellschaft Riehen.

Fünf Spielerinnen und Spieler aus dem Schweizer Kader werden versuchen, an diesem Turnier den Titel eines Internationalen Meisters zu erreichen. Es sind dies neben Noah Fecker, Benedict Hasenohr und Theo Stijve auch die beiden Frauen-Nachwuchshoffnungen Lena Georgescu und Ghazal Hakimifard. Komplettiert wird das Feld von fünf weiteren Spielern aus den Nachbarländern, darunter vier Internationale Meister. Mindestens drei müssen es auch sein, damit um Normen gespielt werden kann. Gefordert für das Erreichen der Norm sind sechs Punkte aus neun Runden.

Teilnehmerliste Swiss Young Masters Infos einblenden Noah Fecker (FM), 2004, Elo 2320, Schweiz Lena Georgescu (WIM), 1999, Elo 2278, Schweiz Adrian Gschnitzer (IM), 1999, Elo 2403, Deutschland Ghazal Hakimifard (WGM), 1994, Elo 2274, Schweiz Martin Huber (IM), 1998, Elo 2344, Österreich Pierre Laurent-Paoli (IM), 2000, Elo 2447, Frankreich Marco Riehle (FM), 1999, Elo 2336, Deutschland Theo Stijve (FM), 2001, Elo 2329, Schweiz Lev Yankelevich (IM), 1997, Elo 2444, Deutschland Benedict Hasenohr (FM), 1995, Elo 2309, Schweiz

Viele Begleitveranstaltungen

Gespielt wird jeweils ab 14 Uhr, mit Ausnahme der letzten Runde, welche um 10 Uhr beginnt. Die Partien werden alle im Internet übertragen, etwa auf Chess24, aber auch Zuschauer vor Ort sind herzlich willkommen. Sogar Mitspielen ist möglich: für Jugendliche am Junioren-Rapidturnier am 16. April und für alle Altersklassen am Rapidturnier am 24. April. Auf Swissyoungmasters.ch können sich Interessierte unter «Ausschreibung» für die Turniere anmelden. Dort finden sie auch alle weiteren Informationen.

Mit Nico Georgiadis hat auch ein Schweizer Grossmeister einen Auftritt in Basel. Er spielt am Samstag, 23. April, eine vom Schweizer Schachbund organisierte Simultanvorstellung gegen 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Vielleicht kommt dann im Hotel Mövenpick ein wenig der Geist vergangener Tage auf: An gleicher Stelle trugen nämlich früher, damals im Hotel Hilton, viele berühmte Grossmeister und auch Weltmeister ihre Partien aus.

Weiterführende Links: Infos einblenden – Swissyoungmasters.ch – Chess24.ch

