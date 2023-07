337 Franken Mietzinsaufschlag – Swiss Life hat drauflos­renoviert, als gäbe es keinen Wohnschutz Der Lebensversicherer hat sich über das Wohnschutzgesetz hinweggesetzt. Der Basler Mieterverband fordert ein hohes Bussgeld und eine Strafanzeige als Konsequenz. Katrin Hauser

Die Renovation im grossen Gebäude an der Greifengasse 1 (links im Bild) wird zu einem Fall fürs Verwaltungs­gericht. Foto: Kostas Maros

Seit eineinhalb Jahren diskutiert man in dieser Stadt intensiv über den strengen Basler Wohnschutz. Und doch hat die Swiss Life, die einige Liegenschaften im Kanton besitzt, offenbar während längerer Zeit nicht mitbekommen, dass es diesen gibt.

Im letzten Sommer haben Medien und Vermieter ungeduldig darauf gewartet, wann die Wächter über den Wohnschutz – die Wohnschutzkommission (WSK) – ihr Amt ergreifen und wie wohl deren Bewilligungspraxis aussehen wird. Währenddessen haben die Swiss Life und ihr Immobilien­bewirtschafter, die Livit AG, nicht gewartet, sondern einfach drauflossaniert.

Die verfrühte Sanierung

Im Juli 2022 – also einen Monat nachdem das neue Gesetz in Kraft getreten war – begann der Lebensversicherungs­konzern, eine 115 Quadratmeter grosse 4-Zimmer-Wohnung an der Greifengasse 1 zu renovieren. Küche und Bad wurden erneuert, die elektronischen Leitungen ersetzt, neue Bodenbeläge wurden ausgelegt, und es gab eine neue Wandtapete.

Eine Bewilligung bei der WSK hatte aber niemand eingeholt. Und das widerspricht dem geltenden Gesetz. Dieses besagt nämlich, dass «mit der Ausführung der baulichen Massnahmen erst begonnen werden darf», nachdem die Kommission ihr Urteil gefällt hat. Der Sinn der Basler Wohnschutzwächter besteht darin, ein Sanierungsvorhaben vor dessen Umsetzung zu beurteilen und festzulegen, wie viel die Miete danach erhöht werden darf. So will man den Hauseigentümern übertriebene Sanierungen aus Renditegründen madig machen.

Das Vorpreschen der Livit AG

Erst im Oktober 2022, als die Sanierung fast beendet war, haben Swiss Life und Livit AG schliesslich das Gesuch bei der WSK eingereicht. Im Dezember war die Renovation abgeschlossen – eine Bewilligung der WSK aber nicht in Sicht. Die Livit AG ist daraufhin erneut vorgeprescht und hat dem Kanton mitgeteilt, dass man «aufgrund der ausstehenden Freigabe durch die WSK einen unbegründeten Mietzinsverlust zu verzeichnen habe». Um ihrer Verpflichtung als Eigentümervertreterin von Vorsorgegeldern nachzukommen und der Wohnungsnot in Basel entgegenzuwirken, werde die Swiss Life «die Wohnung nun vermieten». Das hat sie auch getan – und zwar mit einem satten Aufschlag von 337 Franken im Monat. Im Mietvertrag hat sie immerhin darauf hingewiesen, dass sich die Miete noch verändern könne.

Ende Januar 2023 beschlossen der Immobilienbewirtschafter und Swiss Life dann, das Gesuch zurückzuziehen, weil man der Ansicht war, dass das Bauvorhaben keiner Bewilligung bedarf. Die Beweggründe dazu – unklar. Die Präsidentin der WSK jedenfalls stellte Anfang März klar: Das Bauvorhaben sei sehr wohl bewilligungspflichtig.

Anfang April reichte die Livit AG ein neues Gesuch ein – und die WSK kam zum Schluss, dass verschiedene Renovationsarbeiten preislich überhöht oder nicht auf Mieter überwälzbar seien. Die Abbrucharbeiten etwa seien doppelt verrechnet worden. Die Elektroanlagen habe man vor dem Ablauf des Lebenszyklus ersetzt, ohne dafür Gründe zu nennen. Und die Maler- und Parkettarbeiten seien reine Instandhaltung. Die Miete dürfe maximal um 67.75 Franken monatlich erhöht werden, so die WSK in ihrer Verfügung vom 29. März 2023, die dieser Zeitung vorliegt.

Ein «beidseitiger Lernprozess»

Das Ganze erweckt den Eindruck, als ob die Eigentümerschaft versuchte, sich möglichst um das Wohnraumschutzgesetz zu foutieren. «Indem die Gesuchstellerin als Immobilien­bewirtschafterin in Kenntnis der Vorschriften des Wohnraum­förder­gesetzes die Bauarbeiten ausführen liess, ohne dass vorgängig die Bewilligung der WSK eingeholt und deren Rechtskraft abgewartet wurde, hat die Gesuchstellerin ihre Mitwirkungspflichten (…) verletzt», steht denn auch in der WSK-Verfügung.

Die Swiss Life hält dazu fest, dass sie «zu keinem Zeitpunkt» die Vorgaben habe umgehen wollen. Die Sanierung sei zunächst auf Anfang März geplant gewesen, als das neue Gesetz noch nicht galt. «Aufgrund der geringen Eingriffstiefe war für die Sanierung gemäss Aussage des zuständigen Bauamts kein Baugesuch nötig.» Dann hätten sich die Arbeiten aber auf Anfang Juli verzögert. Da die Pläne nicht verändert wurden, habe man die Bewilligungspflicht nicht nochmals abgeklärt.

Man habe aber während der Bauphase Kontakt zur Wohnschutz­kommission aufgenommen, «transparent kommuniziert und in gegenseitiger Absprache im Oktober noch vor der Bauvollendung ein Gesuch eingereicht». Der Austausch mit der neu geschaffenen – beziehungsweise damals im Aufbau begriffenen – Kommission sei aufgrund der neuen Anforderungen «ein beidseitiger Lernprozess» gewesen. «Ziel war es, den Wohnraum möglichst zeitnah wieder vermieten zu können.» Die Wohnung stand seit März 2022 leer. Man werde den Entscheid der WSK nun selbstverständlich rückwirkend umsetzen und den Mietzins anpassen, so die Swiss Life abschliessend.

Der Ärger des Mieterverbands

Tatsächlich hat die WSK erst im November 2022 ihre erste Sitzung abgehalten. Die telefonische Auskunft, die bereits im Sommer ihre Arbeit aufnahm, habe hie und da nicht alles beantworten können, heisst es schon länger aus Vermieterkreisen. Vielleicht hat die WSK deshalb beschlossen, keine Anzeige gegen die Swiss Life und die Livit AG zu erstatten und diese auch nicht mit einer Busse zu bestrafen. Von diesem Mittel kann die Kommission bei Verstössen gegen das Wohnraum­förder­gesetz Gebrauch machen.

Der Basler Mieterverband ist der Ansicht, dass sie dies zwingend hätte tun müssen. «Die Swiss-Life-Anlagestiftung und die Livit AG brechen das Wohnschutzgesetz, indem sie eine vernachlässigte Wohnung an der Greifengasse sanieren und danach überteuert neu vermieten. Statt sanktioniert zu werden, werden sie mit einer nachträglich erteilten Bewilligung belohnt», schreibt der Verband am Mittwoch in einer Medienmitteilung.

Es brauche hohe Bussgelder und Strafanzeigen, um Investoren von solch einem Verhalten abzubringen. Eine Gesetzesumgehung müsse sanktioniert werden. Der Mieterverband hat aus diesem Grund Rekurs beim Verwaltungsgericht gegen die Verfügung der WSK eingelegt.

Katrin Hauser ist Mitglied des lokalen Politikteams. Sie schreibt Analysen, Hintergründe und Porträts, macht aber auch gerne Beiträge zu lokalen Statistiken. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.