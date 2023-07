Basler bezahlen, Baselbieter kassieren – Swiss Indoors sollen in Basel-Stadt Steuern zahlen Das Tennisturnier bekommt künftig 500’000 Franken vom Stadtkanton, ist aber in Allschwil domiziliert. Das stösst einigen Basler Politikern sauer auf. Leif Simonsen

Das Aushängeschild Roger Federer ist weg. Was den Baslern bleibt, ist der Schriftzug «Basel». Foto: Dominik Plüss

Die Swiss Indoors sind der Sportanlass mit der grössten internationalen Ausstrahlung in der Region. Das ATP-500-Turnier, das jeweils im Herbst in der St.-Jakobs-Halle durchgeführt wird, wird in 150 Länder übertragen. Schätzungsweise generiert das Turnier 2000 Übernachtungen. Die Basler Regierung ist der Meinung, dass es auch etwas kosten darf, wenn Blicke aus aller Welt auf die kleine Stadt am Rheinknie gerichtet sind. Sie ist bereit, den «Basel»-Schriftzug auf dem Tenniscourt künftig mit 500’000 Franken pro Jahr zu vergüten. Bisher lag der Betrag bei 250’000 Franken. Der Deal soll bis 2026 gelten. Unter einer Bedingung: Die Swiss Indoors bleiben Basel erhalten. Das schien unklar, nachdem Turnierdirektor Roger Brennwald im vergangenen Jahr mit einem Umzug nach Zürich geliebäugelt hatte.