Wegzug aus Basel? – Swiss Indoors im Clinch mit Kanton – «Uns fehlt die Wertschätzung» Die Verantwortlichen des wirtschaftlich wichtigsten Sportanlasses wünschen sich mehr Unterstützung durch die Basler Behörden. Droht nun das Zerwürfnis? Möglich, wie Recherchen zeigen. Sebastian Briellmann

Adieu, Basel? Die Swiss Indoors sind nicht happy mit den Rahmenbedingungen des Kantons. Foto: Keystone

Es wäre nicht gerade ein Ereignis der Kategorie «unvorstellbar», aber ein Paukenschlag, das wäre es schon: die Swiss Indoors nicht mehr in Basel, nach fünf Jahrzehnten Erfolgsgeschichte, sondern in Zürich (oder in Genf oder Bern), wie die «Neue Zürcher Zeitung» am Samstag geschrieben und Roger Brennwald, Gründer und Direktor des wirtschaftlich wichtigsten Schweizer Sportanlasses, im Artikel bestätigt hat: «Sicher ist im Moment nur, dass die nächste Austragung im Oktober in der St.-Jakobs-Halle stattfinden wird.» Mit den Betreibern der Swiss-Life-Arena in Zürich werden bereits lose Gespräche geführt.