Federer zurück in Basel – Swiss Indoors erwarten einen weltweiten Hype Nach zwei ausgefallenen Turnieren lanciert Roger Brennwald die nächste Ausgabe des Schweizer Weltklasseturniers. Er tut es mit einem Paukenschlag. René Stauffer

Da war die Welt noch in Ordnung: Roger Federer feiert 2019 seinen 10. Turniersieg in Basel. Seither fiel das Turnier zweimal aus, und einen weiteren Pokal konnte der dauerverletzte Baselbieter nicht mehr hochstemmen. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

«Wars das mit Federers Abschied in Basel?», titelte die «Basler Zeitung» am 5. Juni 2021 mit bangem Unterton. Turnierpräsident Roger Brennwald hatte wegen der Corona-Pandemie eben zum zweiten Mal in Folge die Swiss Indoors abgesagt, womit klar war, dass Federer, wenn überhaupt, erst als 41-Jähriger nochmals die Chance haben würde, vor seinem Heimpublikum anzutreten.