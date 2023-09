Swiss Indoors 2023 – Super Monday: Mit dem besten Tennisspieler – und einem musikalischen Best-of Carlos Alcaraz gibt den Leader eines hochkarätigen Tennis-Medleys. Der neue Superstar eröffnet am Montagabend das Turnier. Vorher darf er gleich mehreren Musikvirtuosen lauschen. Sebastian Briellmann

Der Obermeister im Künstleratelier: Carlos Alcaraz. Foto: Clive Brunskill (Getty Images)

Es ist erst ein paar Tage her, da hat die ATP, verantwortlich fürs Männertennis, ein paar Highlights von verschiedenen Turnieren zusammengefasst. Auch in Basel sind sie hängen geblieben, ziemlich imponiert, weil es ja an den Swiss Indoors etwas gibt, das nirgends sonst in dieser Art zu finden ist: den Super Monday.

Vorverkauf: Nur noch 1000 freie Plätze für den Super Monday Tickets für die Swiss Indoors, die vom 23. bis 29. Oktober stattfinden, können auf der Website (www.swissindoorsbasel.ch) wie auch über die Website von Ticketcorner bestellt werden. Für alle Tage gibt es aktuell noch Billetts zu kaufen – für den Super Monday sind nur noch etwa 1000 freie Plätze verfügbar. Auch sonst ist Roger Brennwald zufrieden, wenn er sagt: «Der Vorverkauf läuft auf Hochtouren.» (sb)

Roger Brennwald, Präsident und Besitzer der Swiss Indoors, hat diesen vor 15 Jahren kreiert, für das treue Publikum und vielleicht auch etwas für sich selbst. Denn auch er wird wissen: Ein musikalischer Top Act kostet sehr viel Geld – und kaum ein Zuschauer dürfte sich ein Billett für einen Sportanlass kaufen, nur damit er seine Lieblingssängerin hören kann.

Heutzutage kostet so ein Star noch sehr, sehr, sehr viel mehr Geld. Eine tiefe sechsstellige Summe? Reicht noch lange nicht. Da hat sich Brennwald gedacht, nun, da sein Anlass nach den Unterbrechungen durch die Pandemie und dem Rücktritt von Roger Federer sowieso in eine neue Ära starten soll (eine, die auch zurück zu den Wurzeln führen soll): Dieses Jahr mache ichs anders.

Lokale Lösung

Und sich gefragt: Gibt es irgendeine Lösung, das zu bewerkstelligen, ohne das mondäne Flair zu verlieren? Entschieden hat er sich deshalb für folgende Variante: Der Chor des Theaters Basel wird am 23. Oktober – unter der musikalischen Leitung des Christoph Walter Orchestra – ein Best-of-Programm präsentieren. Lieder von Stars, die bisher am Super Monday teilgenommen haben, werden intoniert. In diesem Jahr werden das Hits von Montserrat Caballé, Paul Anka, Abba, Amy Macdonald und Álvaro Soler sein.

Ein Best-of.

Danach wird dann auch gleich der aktuell beste Tennisspieler der Welt sein imposantes spielerisches Medley zum Besten geben wollen: Carlos Alcaraz. Er wird unbestritten die Hauptattraktion der diesjährigen Ausgabe sein.

Aber wer weiss, vielleicht richtet sich das Scheinwerferlicht bereits ähnlich intensiv auf einen, der mit 21 nur wenig älter (und natürlich immer noch sehr jung) ist: Dominic Stricker (ATP 128). Der Überraschungsmann am US Open steht nach seinem Sieg gegen Stefanos Tsitsipas (ATP 7) in der dritten Runde. Brennwalds Plan ist es ja gewesen, dem Schweizer eine Wildcard zu geben – macht dieser so weiter, ist er jedoch darauf gar nicht mehr angewiesen. Stricker wird am Dienstag ins Turnier starten.

«Wunderschön!»

Neben diesen beiden Aushängeschildern werden im Basler Künstleratelier noch weitere Feingeister des Tennis antreten: Stan Wawrinka, natürlich, der sich nach langen, eisigen Jahren mit dem Publikum angefreundet hat. Er hat dieser Zeitung über die letztjährige Ausgabe bereits berichtet: «Es war wirklich eine Explosion der Emotionen. Wunderschön!»

Auch dabei im hochklassigen Feld: Holger Rune, die Nummer 4 der Welt. Casper Ruud, die Nummer 5 der Welt. Und Felix Auger-Aliassime, die Nummer 15 der Welt.

Auch kein schlechtes Medley, das da präsentiert wird.

Fehler gefunden?Jetzt melden.