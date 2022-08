Sieger-Muni Magnus (hier mit Züchter Jürg Degen): Red-Holstein-Rasse, keine Hörner, eine Tonne Lebendgewicht, knapp vier Jahre alt, mehrfacher Vater, cooler Typ, geht am Sonntag in den Besitz des Schwingerkönigs über. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

In Swinger-Clubs sind swinging Schwingers der letzte Schrei. Seit die Schwinger der Nation an jeder Jassrunde beim Schweizer Fernsehen auch noch den Trumpf-Bauer aufs Kreuz legen, sind unsere Mucki-Pakete die meistbejubelten Herzbuben in diesem Land.