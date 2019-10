Fast Fast Food

Und so geht ein Gourmet-BLT:

Kaufen Sie den besten Bratspeck, den Sie kriegen können. Speck ist eine Delikatesse und nicht bloss das kleine bisschen Fleisch, das ein Gericht krönt. Auch hier gilt wie bei allem Fleisch : Gute Herkunft und die Würdigung etwas Besonderes zu geniessen. Massenware, die inspiriert Fleisch ganz unüberlegt jeden Tag zu geniessen schmeckt eh nicht gut! Also, Sie haben den Speck ihrer Träume gefunden. Nun geben Sie etwas Olivenöl in die Pfanne und braten ihn ganz langsam ganz knusprig. Das Olivenöl hilft, dass dieser Prozess funktioniert. Das Bratfett giessen Sie ab und lassen es auskühlen. Das Fett vom Bratspeck ist kein Abfallprodukt sondern man kann damit köstliche Dinge zaubern. Lesen Sie die Tipps dazu nach dem Rezept. Mischen Sie für die Sauce Mayonnaise mit etwas Paprika, Honig und feinst gehacktem Peperoncino und Knoblauch. Geben Sie alles in eine Küchenmaschine und geben Sie einige Löffel Naturjoghurt bei und etwas Zitronensaft. So lange pürieren bis alles fein und cremig ist. Nun bringen Sie das Sandwich zusammen: Bestreichen Sie die Brötchenhälften mit der Mayonnaise-Sauce und belegen Sie sie mit Lattichblätter, Tomatenscheiben und dem Speck. Zudecken und geniessen