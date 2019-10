Die schönsten Schweizer Tischrunden

Endecken Sie das Zuhause von Ines Boesch.

6 — Designstück aus eigener Hand

Isabell Gatzen studierte Industriedesign in Kiel und an der Zürcher Hochschule der Künste. Danach arbeitete sie einige Jahre in Designstudios in San Francisco. Zurück in Zürich, gründete sie ihr eigenes Studio. Die Wohnung, die sie absolut liebt, hat sie erst nach fünfmonatiger Suche gefunden. «Ich ziehe nie mehr weg», schwärmt sie. Das Zuhause entspricht genau ihren Bedürfnissen: Sie liegt mitten in ihrem Lieblingsquartier Kreis 3 und ist ein Altbau mit guter Raumaufteilung, weiss gestrichenem Täfer und schönen Böden. Die 71?m² grosse Dreizimmerwohnung ist mit Lieblingsdesignstücken, geerbten Sachen und vielen eigenen Möbeln eingerichtet.

Den Tisch hat Isabell Gatzen entworfen, mit passender Bank. Dazu hat die Stühle von Eames gestellt. Über dem Esstisch hängt eine bemerkenswerte Leuchte. Diese ist vom Schweizer Architektenpaar Trix und Robert Haussmann.

Entdecken Sie das Zuhause von Isabell Gatzen.

7 — Liebe zu Farbe und Form

Der Interiorexperte und Designer Martin Hauser wohnte bei unserem Besuch in einem 70er-Jahre-Haus des berühmten Schweizer Architekten und Landschaftsgestalter Eduard Neuenschwander. Martin Hauser ist ein Möbel- und Designprofi. Als einer der ersten hat er in Zürich Vintagemöbel aus dem 20. Jahrhundert verkauft. In seiner «Möbelhalle» kombinierte er auf eine neue, persönliche Art Design-Antiquitäten mit ausgewählten, zeitgenössischen Stücken. Lieblingsmöbel sind immer noch seine Passion, nur entwirft er sie heute selbst. Er kreiert Lieblingsstücke, Möbel die er selber gerne haben möchte. Ganz klar, dass er sich sein Haus damit eingerichtet hat. Die Liebe zu Farbe und Form ist im ganzen Haus zu spüren. Martin Hauser hat es persönlich, männlich und sinnlich eingerichtet. Der Wohnraum geht in den Essbereich und in die offene Küche über. Hier hat Martin einen langen Tisch aus seiner Kollektion platziert und Hocker von Max Bill dazu kombiniert. Darunter ist ein asymmetrischer, handgewobener marokkanischer Teppich in warmem Orange. Ein langes, schmales Regal an der Wand dient als Stauraum für Geschirr und Ablagefläche.

Entdecken Sie das Zuhause von Martin Hauser.

8 — Design trifft auf Rustikal

Die Dreieinhalbzimmerwohnung von der Stylistin Victoria Steiner und dem Banker Luca Stadelmann ist mitten in Luzern wirkt. Sie wirkt als wäre hier immer Frühling. Frische, helle, sanfte Farben und eine unkomplizierte Leichtigkeit bestimmen den Wohnstil des jungen Paares. Gekonnt kombiniert sind im Esszimmer ein gemütlicher grosser Holztisch im Landhausstil und moderne dänische Holzstühle von HAY in unterschiedlichen Farben. Eine Bank dient als Sideboard, unter dem sich praktisch alle Modezeitschriften stapeln lassen.

Entdecken Sie das Zuhause von Victoria und Luca.

9 — Gekonnte Formensammlung

Wenn zwei in eine Wohnung ziehen, kommen meist ganz unterschiedliche Stücke zusammen. Beim Creative Director Thom Pfister und der Interiordesignerin Kathrin Wiedmer war das Umgekehrte der Fall. So hatten etwa beide denselben grossen, schwarzen Tisch von Prouvé. Jener von Thom steht nun im grössten Raum der Berner Stadtwohnung. Drumherum sind Prouvé-Stühle platziert, aber auch andere formstarke Stücke wie etwa der Chair One des deutschen Designers Grcic oder der leuchtend blaue Tip Ton von Barber Osgerby.