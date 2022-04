Zusammensetzung des Bundesrats – SVP will Sommaruga loswerden – und bietet der SP einen Deal an Die Grünliberalen melden nach Wahlsiegen ihre Ambitionen auf einen Sitz in der Landesregierung an und möchten die Zauberformel ändern. Die SVP dagegen will die bestehende Verteilung zementieren. Denis von Burg Adrian Schmid

Die SP soll Bundesrätin Simonetta Sommaruga opfern, um langfristig zwei Sitze zu behalten. Foto: Nicole Philipp

Bei den Kantonswahlen der letzten Monate haben die Grünen zugelegt, die Grünliberalen sogar noch deutlicher. Die SP hat verloren, die FDP, wenn auch etwas weniger, ebenfalls. Beflügelt von diesen Resultaten, geht Jürg Grossen, Präsident der Grünliberalen, jetzt in die Offensive und stellt bereits eine grünliberale Kandidatur bei den nächsten Bundesratswahlen in anderthalb Jahren in Aussicht. «Ich bin überzeugt, dass wir weiter zulegen werden», sagt Grossen. Und er hoffe, dass die Grünliberalen dann «arithmetisch einen Bundesratssitz verdienen».