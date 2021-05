Corona-Bekämpfung – SVP verlangt Auflösung der Taskforce Die Partei wirft dem Gremium vor, «Horrormärchen» zu verbreiten. Derweil gleist der Bundesrat gegen den Rat der Experten weitere Öffnungen auf. Denis von Burg , Adrian Schmid

Thomas Matter, Nationalrat SVP Zürich, ist überzeugt: Die Taskforce ist alarmistisch und muss deshalb abgeschafft werden. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Die SVP hat sich auf die wissenschaftliche Corona-Taskforce des Bundes eingeschossen. Für die Partei ist es ein gefundenes Fressen, dass die Situation in der Schweiz derzeit viel besser ist, als das Expertengremium vorausgesagt hat. Deshalb will die SVP die Taskforce nun sofort auflösen.

Nationalrat Thomas Matter sagt in einem neuen Video, dass die Taskforce aufhören solle, «Horrormärchen» zu erzählen. Längst habe man diese durchschaut. Er hat sogar das Gefühl, dass der von den Experten verbreitete «Covid-Alarmismus» nur das Vorspiel sei. Der Staat werde dadurch angetrieben, immer stärker in die Freiheiten der Bürgerinnen und Bürger einzugreifen. «Zum Schluss schreibt er uns vor, was wir auf dem Teller haben dürfen.»