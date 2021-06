Reinach in Finanznot – SVP und Grüne wollen Geld für die Basler Kultur streichen Am Montag diskutiert der Reinacher Einwohnerrat über 118 Einzelmassnahmen, um jährlich eine Million Franken zu sparen. Es kündigt sich eine unheilige Allianz an – zum Ärger der SP. Tobias Gfeller

Das Theater Basel (hier die Vorführung Carmen) soll nicht mehr von Reinach unterstützt werden, wenn es nach der SVP und den Grünen geht. Foto: Lucia Hunziker

Reinachs Finanzen sind in Schieflage. Wo gespart werden soll, darüber gehen die Meinungen auseinander. SVP und Grüne, die beide nicht im Gemeinderat vertreten sind, haben im Hinblick auf die Reinacher Einwohnerratssitzung vom kommenden Montag bereits einen Antrag zur Korrektur des Sparprogramms eingereicht, was bei den anderen Parteien – insbesondere bei der SP – schlecht angekommen ist.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Den Oppositionsparteien wurde vorgeworfen, mit dem Antrag vorzupreschen, obwohl die Vorlage gar nicht traktandiert war und über die einzelnen Kürzungen bereits in den Kommissionen, Fraktionen und am Ende auch an einer Einigungskonferenz diskutiert wurde. Doch Adrian Billerbeck, Fraktionschef der SVP, nahm diese Verhandlungen nicht als wirkliche Diskussion wahr. «Sämtliche Sparpunkte waren an der Einigungssitzung in weniger als einer Stunde abgehandelt. Wirklich diskutiert über die einzelnen Punkte konnte da nicht werden.»