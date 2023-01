Parteitreffen in Bülach – SVP-Präsident will «alles tun, damit es keinen erneuten Links-Rutsch gibt» Marco Chiesa will die bürgerlichen Partner in die Pflicht nehmen und kritisiert das Asylsystem.

Parteipräsident Marco Chiesa an der Delegiertenversammlung der SVP in Bülach. Foto: Michael Buholzer

An der Delegiertenversammlung der SVP in Bülach wird das neue Parteiprogramm verabschiedet. Ein Kapitel widmet sich der Strategie, mit der die Partei den «Gender-Terror und Woke-Wahnsinn» bekämpfen will. Man werde auf allen politischen Ebenen Vorstösse dazu einreichen und von nun an systematischer gegen Gendersterne oder Gleichstellungsbüros ankämpfen, sagt Programmchefin und Nationalrätin Esther Friedli im Interview dazu.

SVP-Präsident Marco Chiesa forderte an der Versammlung ausserdem flächendeckende Listenverbindungen mit der FDP und spielte den Ball im Hinblick auf die Wahlen dem bürgerlichen Partner zu. Bei den letzten Nationalratswahlen habe die SP wegen der fehlenden Verbindung in Graubünden einen Sitz gewonnen, sagte Chiesa in Bülach. Das dürfe sich nicht wiederholen. «Wir müssen alles tun, damit es keinen erneuten Links-Rutsch gibt.»

Der Präsident schwor die Delegierten auch schon auf die Abstimmung um das Klimaschutzgesetz ein. Die SVP hatte dagegen erfolgreich das Referendum ergriffen. Es gelte, gegen einen «ideologischen Umbau der Energieversorgung» vorzugehen.

Der SVP-Präsident kritisiert zudem das Asylwesen. Dieses sei gescheitert, weil nicht zwischen Wirtschaftsflüchtlingen und politischen Flüchtlingen unterschieden werde, sagte er. Links-Grün wolle der ganzen Welt Asyl geben.

SVP-Nationalrat fordert Auslagerung von Asylverfahren

Der Zürcher SVP-Nationalrat Gregor Rutz sprach sich für Asylzentren ausserhalb der Schweiz aus. Der Bund solle sich an Staaten wie Grossbritannien oder Dänemark orientieren.

Durch die Ausschaffung nach Ruanda wolle Grossbritannien illegal Eingereiste abschrecken, sagte Rutz in Bülach. Das höchste Gericht stütze das Vorgehen. Auch in Österreich gebe es ähnliche Bestrebungen. Der Bund müsse zudem konsequent Ausweisungen und Rückführungen vollziehen.

Die meisten Flüchtlinge würden gar nicht ins Ausland fliehen, sondern in ihrem Heimatland Schutz suchen, sagte der Zürcher Nationalrat. Den Menschen, die eine weite Reise auf sich nehmen, warf er «ganz andere Motive» vor.

Zuvor hatte der Schwyzer Nationalrat Marcel Dettling die SVP als «Schweizerische Versorgungs-Partei» bezeichnet. Sie sei die einzige Partei in der Schweiz, die sich für eine sichere und bezahlbare Energie- und Stromversorgung einsetze.

SDA/ij

