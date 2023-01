Zwei ähnliche Vorstösse – SVP-Politiker wirft Grünen-Landrat Plagiat vor Nachdem Marco Agostini einen Vorstoss zur Revision der Fahrzeugsteuer angekündigt hat, gibt es harte Kritik aus dem bürgerlichen Lager – konkret von Hanspeter Weibel. Benjamin Wirth

Hanspeter Weibel (SVP) möchte der Förderung von Elektroautos bei der Motorradfahrzeugsteuer stärker Rechnung tragen. Foto: Florian Bärtschiger

Als SVP-Landrat Hanspeter Weibel die «Basler Zeitung» am Mittwochmorgen durchblättert – ja, womöglich auch runterscrollt –, staunt er nicht schlecht. Ein Vorstoss von Marco Agostini (Grüne), der am Donnerstag eingereicht und in einem Artikel aufgegriffen wird, kommt ihm äusserst bekannt vor. «Erst letzten Dezember habe ich eine Motion in nahezu identische Richtung verfasst», sagt er und mutmasst: «Die Aussagen in der BaZ lassen bei mir den Verdacht eines Plagiats aufkommen.» Pikant dabei: Den Vorstoss Weibels hat Agostini Ende letzten Jahres mitunterzeichnet.

In beiden Fällen geht es grundsätzlich um dasselbe: Die zwei Landräte wollen die Motorfahrzeugsteuer neu aufrollen – die Regierung soll zukunftsorientierte Modelle mit Anreizen für weniger CO₂-Ausstoss ausarbeiten. Dabei orientieren sich beide Politiker beispielsweise an Basel-Stadt, wo Autos seit 2018 ökologisch besteuert werden.

«Etwas gar einseitig»

Nur: Während der SVP-Vorstoss auch der Frage nachgeht, wie der Förderung von Elektroautos (etwa mit Steuerrabatten) stärker Rechnung getragen werden kann, möchte Agostini ausgerechnet die Besitzer von E-Fahrzeugen häufiger zur Kasse bitten. Für ihn liegt eine Problematik in der Anschaffung grosser und schwerer Gefährte – insbesondere bei elektronischen Autos. «Batterien mit hoher Leistungsfähigkeit verhindern das Erreichen der Klimaziele», sagt er. Die Leute sollten lieber ihre alten Benziner und Diesel fertigfahren, statt sich aufgrund eines Trends einen neuen Elektrowagen zu holen.

Weibel, der selbst seit rund zehn Jahren elektrisch fährt, ist anderer Meinung: «Auch wenn es scheint, als wäre Agostini in einigen Punkten ein Plagiator, zeugt seine Argumentation – höflich ausgedrückt – nicht gerade von Kenntnis der Materie.» Elektroautos der vergleichbaren Leistungsklasse (Grösse, Leistung, Transportkapazität) seien in etwa gleich schwer wie Verbrenner, sagt er. Im Vergleich würden bei den E-Fahrzeugen Motoren, Getriebe und diverse Nebenaggregate aber wegfallen. «Sich dann nur auf die Batterie zu konzentrieren, finde ich etwas gar einseitig.»

Für Marco Agostini (Grüne) liegt eine Umweltproblematik bei der Anschaffung grosser und schwerer Elektrofahrzeuge. Foto: Dominik Plüss

«Es darf nicht heissen: Hauptsache, elektronisch», argumentiert Agostini hingegen. Auch bei E-Fahrzeugen sollten die ökologischen Aspekte in die Debatte mit einbezogen werden. Weibels Vorstoss habe er dennoch mit unterzeichnet: «Weil ich einige Punkte unterstütze und darüber eine Debatte möchte.» Der bürgerliche Politiker wolle jedoch die grossen, umweltschädlichen Elektroautos belohnen; was dem Grünen nicht passt. «Deshalb bin ich selbst ebenfalls aktiv geworden.» Jetzt von einem Plagiat zu sprechen, hält er für überzogen. «Beide Vorstösse haben ihre Berechtigung. Schliesslich gibt es die Diskussionen bereits seit längerer Zeit.»

Tatsächlich: Im Frühjahr 2021 forderte etwa die SP eine Anpassung der Motorfahrzeugsteuer unter Berücksichtigung der umweltfreundlichen Aspekte – ähnlich wie es Agostini jetzt tut. Und auch der SVP-Vorstoss ist eine Neuauflage einer Motion, die Weibel bereits vor sechs Jahren lanciert hat. Damals stellten sich Mitte und FDP quer, weshalb sie scheiterte.

