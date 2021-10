Ziehen SP und Grüne mit? – SVP-Politiker fordert weiterhin Gratistests für Basel-Stadt Grossrat Trachsel (SVP) will, dass der Kanton auch künftig kostenlose Corona-Tests anbietet, obwohl der Bund anders entschieden hat. Sein Anliegen stösst bei den Grünen auf Anklang. Die SP hadert mit dem Absender. Katrin Hauser

David Trachsel will, dass die Tests gratis bleiben. Bild: zvg

Ab Montag müssen Ungeimpfte in der ganzen Schweiz für Corona-Tests bezahlen, um ein Covid-Zertifikat zu erhalten. SVP-Grossrat David Trachsel fordert nun, dass der Kanton Basel-Stadt eine Ausnahme bildet und seiner Bevölkerung auch weiterhin Gratistests anbietet. Deshalb hat er zwei dringliche Motionen im Grossen Rat eingereicht.

In der ersten fordert er Gratistests für alle. In der zweiten will er unentgeltliche Tests für sämtliche Studenten der Uni Basel – sowohl auswärtige wie auch in Basel wohnhafte und Studenten, die in Basel wohnen, aber in einem anderen Kanton zur Uni gehen. Die zweite Motion hat er wohl für den Fall eingereicht, dass er mit der ersten scheitert.