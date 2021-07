Asylverfahren ins Ausland auslagern – SVP nimmt sich dänische Sozialdemokraten zum Vorbild Die linke Regierung Dänemarks möchte Asylverfahren nach Afrika auslagern. Nun will die SVP den umstrittenen Plan kopieren. Mischa Aebi , Denis von Burg

Flüchtlingscamp in Äthiopien: Die SVP möchte Asylbewerber künftig in ein anderes Land verfrachten, wo deren Gesuch bearbeitet wird. Die Idee stammt aus Dänemark. Foto: AFP

Messerattacke in Würzburg im Juni, begangen durch einen Asylbewerber. Vergewaltigung und Tötung einer 13-Jährigen letzte Woche in Wien. Die Täter sind mutmasslich vier Flüchtlinge aus Afghanistan.

Jetzt nimmt die SVP die aufgeheizte Stimmung in Europa auf, um in der Schweiz einen grundlegenden Systemwechsel in der Asylpolitik zu fordern. Pikant: Die SVP will das Schweizer Asylwesen nach dem Vorbild der sozialdemokratischen dänischen Regierung umkrempeln.

Die Bundeshausfraktion der SVP hat einen entsprechenden Vorstoss ausgearbeitet. Die für das Dossier zuständige SVP-Nationalrätin Martina Bircher sagt: «Wir fordern genau das, was das linksgerichtete Dänemark vor einigen Wochen beschlossen hat.» Die dänischen Sozialdemokraten fahren einen deutlich härteren Asylkurs als ihre Genossen in anderen Ländern Europas.