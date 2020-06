Prozess wegen Rassendiskriminierung – SVP-Nationalrat verteidigt sich mit türkischem Genozid-Leugner Nationalrat Jean-Luc Addor hat gemäss der Walliser Justiz die Anti-Rassismus-Strafnorm verletzt. Nun kämpft er vor Bundesgericht um seine politische Karriere. Fabian Fellmann

SVP-Nationalrat Jean-Luc Addor während der Sommersession der Eidgenössischen Räte in einer Ausstellungshalle von Bernexpo in Bern. Foto: Alessandro della Valle / Keystone

«Wir wollen mehr davon», schreibt Jean-Luc Addor am 22. August 2014 auf Twitter. Zu einer Meldung von «20 Minuten» mit dem Titel «Schiesserei in Moschee fordert ein Todesopfer».

An jenem Freitagnachmittag ist Addor noch kaum bekannt. Bereits zeichnet sich jedoch ab, dass der Walliser Kantonsparlamentarier und Gemeinderat von Savièse höhere Weihen anstrebt. Mit der Forderung nach der Wiedereinführung der Todesstrafe hat er es schon in die nationalen Schlagzeilen geschafft. Ein Jahr später gelingt Addor der Sprung in den Nationalrat – obwohl wegen seines Moscheen-Tweets inzwischen ein Strafverfahren gegen ihn läuft.

Jetzt zieht Addor vor Bundesgericht, um diese politische Karriere zu verteidigen. Der inzwischen 56-Jährige verbringt derzeit bereits die zweite Amtsdauer im Bundesparlament, obwohl ihn 2017 ein Bezirksgericht verurteilt hat: Sein Tweet war demnach ein Verstoss gegen Artikel 261bis des Strafgesetzbuchs, Verbot der Rassendiskriminierung.

Zwar wäre Addor nicht der erste SVP-Vertreter, der wegen Verletzung der Anti-Rassismus-Strafnorm belangt wird, die Liste reicht von Lokalpolitikern bis hinauf zu einem einstigen Generalsekretär der rechten Partei, die stets betont, mit Rassismus nichts zu tun zu haben. Aber Addor wäre der erste amtierende Bundesparlamentarier der SVP, der deswegen verurteilt würde. Und erst noch einer, der einst als Untersuchungsrichter im Unterwallis selbst Teil des Justizapparats war.

Für die Richter ein Aufruf zur Gewalt

Erst vor wenigen Wochen hat das Walliser Kantonsgericht das Urteil gegen Addor bestätigt. Sein Tweet müsse wörtlich verstanden werden, «als Aufruf zu einer Wiederholung eines tödlichen Schusswechsels, wie er kurz zuvor in einer Moschee zwischen gläubigen Muslimen geschehen sei».

Das Urteil ist nicht rechtskräftig geworden; Addor, der auch als Präsident der Waffenlobby Pro Tell amtet, hat es Ende Mai vor Bundesgericht angefochten. Aus der Beschwerdeschrift, die der Nationalrat dieser Zeitung zugestellt hat, lässt sich nun erstmals herleiten, wie die Walliser Justiz vorgegangen ist, nachdem zwei muslimische Vereine Strafanzeige eingereicht hatten. Verfasst haben die Beschwerde die Anwälte Marc Bonnant und Caroline Schumacher, schillernde Figuren in der Genfer Szene.

Vor Bundesgericht wehrt sich Addor gegen die bedingte Geldstrafe, die ihm die Walliser Richter auferlegt haben: 60 Tagessätze à 300 Franken, dazu 3000 Franken Busse und 4098 Franken Gerichtsgebühren. Der Nationalrat fordert einen Freispruch und über 80’000 Franken Entschädigung für die Prozesskosten.

Der Genozidleugner liefert Argumente

Sein Hauptargument: Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) habe 2015 festgelegt, dass im politischen Diskurs wenig Spielraum bestehe, die Meinungsäusserungsfreiheit einzuschränken. Das zitierte Urteil geht auf den türkischen Politiker Dogu Perinçek zurück. Der war 2007 in der Waadt verurteilt worden, weil er den Genozid an den Armeniern während des Ersten Weltkriegs geleugnet hatte. 2015 pfiff der EGMR die Schweiz in einem international beachteten Urteil zurück. Addors politische Stellungnahmen könnten als polemisch und schockierend empfunden werden. Rassistisch seien sie aber nicht.

Addor verteidigt sich zudem, er habe in einer verärgerten Reaktion seine Verzweiflung über die Gewalttat ausgedrückt, ohne seine Worte bewusst zu wählen. Diese seien ironisch gemeint gewesen, nie habe er daran gedacht, sie könnten wörtlich verstanden werden. Das Kantonsgericht indes kam zum Schluss, als Anwalt, Politiker und Jurist sei Addor «bestens vertraut mit der Verwendung von Worten und Ideen» und habe «keine Vorsicht in der Wortwahl» gezeigt.

Die Anwälte monieren, die Urteile verletzten den Grundsatz «im Zweifel für den Angeklagten». Die Interpretation des Tweets sei nicht eindeutig. Der Staatsanwalt hatte dafür sechs Personen befragt, die Addors Äusserungen in den sozialen Medien folgten. Ein Gewerkschafter und SP-Politiker, ein Journalist und ein muslimischer Konvertit lasen daraus einen Wunsch nach mehr Angriffen auf Muslime – einer hatte zurückgetweetet, das sei «zum Kotzen».

Kein Ausrufezeichen, kein Aufruf

Ganz anders interpretierten drei SVP-Sympathisanten den Tweet. Ein Esoteriker und eine Köchin sagten aus, sie hätten darin Ironie erkannt. Einem Fahrlehrer entging diese: Er meinte, Addor wolle mehr über die Umstände der Schiesserei erfahren.

Gegen eine Verurteilung spricht laut Addors Anwälten auch, dass der Tweet die öffentliche Ordnung nicht gestört habe: Es sei lediglich zu Reaktionen in sozialen Medien gekommen, Gewaltakte seien keine geschehen. Ohnehin sei der Tweet nicht in der Imperativ-Form verfasst, es könne sich darum gar nicht um einen Aufruf irgendeiner Art handeln.

Jean-Luc Addor setzt darauf, dass das Bundesgericht seine Argumente erhört. Andernfalls, kündigt er an als einer, der 2018 für die Selbstbestimmungsinitiative der SVP geworben hatte, welche den Einfluss des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zurückstutzen wollte, andernfalls werde er seine Rechte vor ebendiesem Gerichtshof verteidigen.