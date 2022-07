Wahlen im Baselbiet – SVP-National­rätin Sandra Sollberger will in den Regierungs­rat Wird ihr Name die Allianzpartnerin FDP davon abbringen, mit einer zweiten Kandidatur anzutreten? Jan Amsler

Froh über das gescheiterte Rahmenabkommen mit der EU: Sandra Sollberger an einer SVP-Feier mit Höhenfeuer im Frühsommer 2021. Foto: Mimmo Muscio

Von Bern zurück nach Liestal: Sandra Sollberger, seit 2015 für die SVP im Nationalrat, will in die Baselbieter Regierung, wie sie dieser Zeitung bestätigt. «Der Zeitpunkt ist genau richtig», sagt Sollberger. Mit 48 Jahren sei sie im idealen Alter, und ihr Rucksack sei bestens gefüllt: Sie war Gemeinderätin und Landrätin, sitzt als Mitglied des Parteileitungsausschusses im obersten Kader der SVP Schweiz und hat als Unternehmerin auch in der Privatwirtschaft jahrelange Führungserfahrung. «Auch wegen meines Unternehmerherzens passt die Exekutive perfekt zu mir», sagt sie.