SVP kündigt Widerstand an – Baselbieter Regierung will auch Ausländer auf Streife lassen Polizisten ohne Schweizer Pass? Was in Basel-Stadt bereits ist, soll im Landkanton werden. Benjamin Wirth

Die Baselbieter Kantonspolizei hat «zunehmend Probleme, genügend geeignete Bewerber zu finden». Foto: Polizei BL (Symbolbild)

Sind Sie bereits einmal von einem ausländischen Beamten der Baselbieter Kantonspolizei auf der Strasse angehalten oder auf dem Nachhauseweg angesprochen worden?

Ziemlich sicher nicht, alles andere wäre durchaus merkwürdig, rechtsbrüchig obendrein auch. Menschen ohne Schweizer Pass ist es im Kanton Baselland nämlich überhaupt nicht erlaubt, Polizist zu werden.

Es gibt zwar Ausnahmefälle, Ausländer etwa, die bei der Polizei als ziviler Abteilungsleiter arbeiten. Strassenpatrouillen – und generell Auftritte, bei denen die Staatsgewalt öffentlich repräsentiert wird – sind Nichteinheimischen bislang aber untersagt.

Nur, wie lange noch? Schon seit einiger Zeit beschäftigt sich die Baselbieter Politik mit der Frage: Muss ein Polizist im Kanton Baselland unbedingt Schweizer sein?

Erfolg für die SP

Die Regierung um Sicherheitsdirektorin Kathrin Schweizer (SP) zeigt sich einer Gesetzesänderung nun offen gegenüber. In der Antwort auf einen Vorstoss von Alt-Landrätin Tania Cucè (ebenfalls SP) heisst es: «Die Polizei Baselland steht einer grundsätzlichen Zulassung von Polizisten ohne Schweizer Bürgerrecht positiv gegenüber.»

Für Cucè ein Erfolg. Die Sozialdemokratin, die im Februar Opfer des Baselbieter Wahlsystems wurde und ihre Wiederwahl deshalb knapp verpasste, bat den Regierungsrat bereits 2021, die gesetzlichen Grundlagen dahingehend zu ändern, dass auch Ausländer mit Niederlassungsbewilligung C in das Korps der Polizei aufgenommen werden. In Basel-Stadt ist das seit Jahren Realität, ebenso in Genf.

Auf Anfrage sagt Cucè: «Die Grundlage für die Gesetzesänderung ist geschaffen – jetzt gilt es, die Pläne zu konkretisieren.» Die SP-Fraktion werde sich des Themas «mit Sicherheit» annehmen.

Ihren Entscheid, Ausländer in die Polizeischule aufnehmen zu wollen, begründet die Regierung unter anderem damit, dass auch die Baselbieter Kantonspolizei «zunehmend Probleme hat, genügend geeignete Bewerber zu finden». Ausserdem deute vieles darauf hin, dass sich dieses Problem in nächster Zeit weiter akzentuieren werde.

Moderner und offener

Der Bedarf scheint (zumindest in Baselland) also vorhanden, was insofern interessant ist, als die Schweiz seit längerem über eine zentrale Frage debattiert: Ist die Zuwanderung eine Chance, eine Bereicherung auch, um den Arbeitskräftemangel zu beheben – oder droht das Land wegen der Einwanderer überzuquellen (10-Millionen-Schweiz etc.)?

Nach dem pandemiebedingten Rückgang vor rund drei Jahren ist die Quote hierzulande abermals stark gestiegen, 2022 wanderten netto bereits wieder über 80’000 Personen ein.

Nun, die Baselbieter Regierung sieht darin eine Perspektive und will auch Polizisten ohne Schweizer Pass im Kanton auf Streife lassen. «Damit fände einerseits eine Bereicherung der kulturellen Diversität bei der Polizei Baselland und eine bessere Repräsentation der Einwohner statt. Die Polizei würde darüber hinaus mit dieser Regelung als moderner und offener Arbeitgeber wahrgenommen, was die Chancen auf dem Stellenmarkt weiter erhöht», so die Hoffnung.

«Es wäre auch ein abschliessender Entscheid durch das Stimmvolk denkbar.» Reto Tschudin, SVP-Landrat

Klar ist jedoch bereits jetzt: Das Vorhaben wird auf vehementen Widerstand stossen. SVP-Landrat Reto Tschudin sagte bereits im Frühjahr 2022, als das Parlament über Cucès Vorstoss debattierte: «Die Polizei ist der Inbegriff der staatlich angewendeten Hoheitsgewalt. Wir sind klar der Überzeugung, dass diese den Schweizern vorbehalten sein soll.»

Auf Nachfrage bekräftigt er seine damaligen Voten. «Ich bin nach wie vor dezidiert der Meinung, dass die Funktion der uniformierten Polizei durch Einheimische zu erfolgen hat. Dies wollen wir auch zukünftig so belassen.»

Gegenteilige Vorstösse werde die SVP bekämpfen. «Wir werden uns für den Erhalt der heutigen – guten und weiterhin gut vertretbaren – Lösung einsetzen», sagt Tschudin und betont: «Sollte eine Mehrheit im Landrat anderer Meinung sein, wäre entsprechend auch ein abschliessender Entscheid durch das Stimmvolk denkbar.»

Affaire à suivre.

Die Debatte im Landrat: Abo Bedingung auf dem Prüfstand Muss ein Baselbieter Polizist unbedingt Schweizer sein?

«Los emol» beleuchtet Themen, die Basel bewegen. Moderiert von René Häfliger. Abonnieren Sie den Podcast über Apple Podcasts , Google Podcasts , Spotify oder jede gängige Podcast-App.

Benjamin Wirth ist Journalist und Autor. Seit 2019 publiziert er Beiträge in der BaZ. Mehr Infos @beniwirth

Fehler gefunden?Jetzt melden.