Straftaten in Basel: Zunahme um 12 Prozent – SVP fordert Videoüberwachung Basel-Stadt steht auch dieses Jahr in der Kriminalstatistik der Schweiz an der Spitze. Die SVP fordert Massnahmen.

In keinem anderen Kanton der Schweiz werden gleich viele Straftaten pro Einwohner begangen, wie in Basel-Stadt. Für das Jahr 2021 wurden laut der am Montag veröffentlichten polizeilichen Kriminalstatistik der Schweiz 22'585 Straftaten gemäss Strafgesetzbuch registriert. Das sind 12 Prozent mehr als noch im Jahr zuvor.

Für die SVP ist diese Verschlechterung der Sicherheitslage nicht mehr länger tragbar. «Es kann nicht angehen, dass Jahr für Jahr die Zahl der Delikte ansteigt und gleichzeitig nichts unternommen wird, um diesen Spitzenplatz wieder abzugeben», schreibt die Partei in einer Medienmitteilung.

Die SVP fordert von der Regierung, dass diese spätestens bis zur Sommerpause ein umfassendes Massnahmenpaket vorlegt: «Darin müssen sämtliche sicherheitspolitischen Aspekte enthalten sein – also beispielsweise auch der Einsatz von Videoüberwachung an Hotspots und eine Aufstockung des Polizeikorps sowie die Priorisierung gewisser polizeilicher Aufgaben», heisst es in der Medienmitteilung. Die Regierung solle sich zudem beim Bund für eine Verstärkung des Grenzwachtkorps einsetzen, «da die grenzüberschreitende Kriminalität – mangels effektiver Kontrollen und fehlender Ressourcen – mit ein Grund für die desolate Sicherheitslage ist».

Auch im Städtevergleich bei vielen Straftaten an der Spitze

Mit einer Häufigkeitszahl von 114,8 Straftaten pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner führt Basel-Stadt die Liste der Kantone deutlich an. Gefolgt wird der Stadtkanton vom Kanton Genf, der mit 75,5 Straftaten pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner aber zahlenmässig weit zurückliegt.

Auch im Städtevergleich schwingt Basel bei vielen Straftaten obenaus. So zum Beispiel bei den Diebstählen mit 48,9 Taten pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohnern – vor Biel mit der Häufigkeitszahl von 46,1 Taten.

Bei den Gewaltstraftaten zeigt sich im Städtevergleich ein durchmischteres Bild. Zwar liegt die Stadt Basel bei allen Gewaltstraftaten mit 12,3 Taten pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohnern ebenfalls an der Spitze – gefolgt von Lausanne mit der Häufigkeitszahl von 11,5 Taten. Bei den Körperverletzungen liegt Basel aber mit 1,8 Straftaten pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohnern gleichauf mit Bellinzona, Biel und Zürich hinter Lugano, Genf und Vernier mit Häufigkeitszahlen zwischen 2,3 und 2,6.



