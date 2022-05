Virtuell virtuose Bergbilder – Sven Drühl, der DJ der Alpenmalerei Der studierte Mathematiker zeigt in der Tony Wuethrich Galerie seine neusten Bergbilder. Er nutzt dabei komplexe technische Verfahren. Simon Baur

«SDET II», 2018, Lackfarbe auf Leinwand, 120 cm x 180 cm Foto: Lepkowski Studios Berlin





Wer in der Schweiz auf sich aufmerksam machen will, der tut es, real oder sprichwörtlich, mit Bergen. Darauf sind wir konditioniert. Die Urgesteine der Schweizer Landschaftsmalerei haben es vorgemacht und auch Sven Drühl wählt diesen Taschenspielertrick. Wie in seinen früheren Arbeiten bedient er sich bekannter Vorbilder aus der Malereigeschichte und ergänzt diese mit eigenen Aufnahmen oder solchen aus dem Internet. Um nicht gänzlich als Kopist oder der Appropriation, also der absichtlichen Aneignung fremden Materials, bezichtigt zu werden, aber auch, um den Entstehungsprozess seiner Bilder mit Spannung aufzuladen, bedient sich der studierte Mathematiker komplexer technischer Verfahren.