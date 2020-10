Rückzug – Suter verzichtet auf zweiten Wahlgang Der Quereinsteiger und «sein» SVP-Parteivorstand haben beschlossen, im zweiten Wahlgang Ende November nicht mehr anzutreten. Daniel Wahl

Da blickte er noch gebannt auf die Zwischenresultate: Stefan Suter (Mitte) am Wahlsonntag im Congress Center der Messe. Foto: Nicole Pont

Der Regierungsratskandidat Stefan Suter, «dem die SVP beigetreten ist», will nicht in den zweiten Wahlgang gehen. Der 56-jährige Anwalt habe mit 12’769 Stimmen mit der SVP in den Regierungswahlen im Alleingang einen «Achtungserfolg» erzielt. Stefan Suter hat 50-Prozent Stimmen mehr wie vor acht Jahren, als die SVP alleine mit dem damaligen Grossrat Patrick Hafner angetreten war. Die SVP schreibt in ihrer Medienmitteilung: Das vorliegende Resultat vom Wahlsonntag sei mit jenem vor vier Jahren nicht vergleichbar, da die SVP damals mit Lorenz Nägelin im Bündnis mit CVP, FDP und LDP angetreten war. «Stefan Suter ist es somit gelungen, weit über die Parteigrenze hinaus Stimmen zu generieren. Seine Kandidatur stiess in der Bevölkerung auf breite Akzeptanz.»