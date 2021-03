Wellenreiten im Wallis – Surfen mit Blick auf die verschneiten Berge In Sitten ist ein in Europa einmaliges Surfbecken entstanden. Das visionäre Projekt zieht bereits Profis aus Hawaii an. Und freut auch die Schweizer Surfer. Emil Bischofberger

Video: Alaïa Bay

Stattliche Wellen rollen im Unterwallis. Doch da ist kein Tosen, kein Brausen, wie man es vom Meer kennt. Nur ein leises Rauschen ist zu hören. Dieses wird allerdings nicht vom Wasser erzeugt, sondern vom Verkehr der A9 direkt nebenan. Es ist bemerkenswert, wie leise die 46 Motoren arbeiten, die Wellenserie um Wellenserie initiieren. Wenn sie auf Hochtouren laufen, surren sie wie ein vorbeifahrender Elektrobus. Mehr ist da nicht.

So weit die Tonkulisse an der Alaïa Bay, dem neu gebauten Surfbecken am westlichen Rand von Sitten. Im Vordergrund das weisse Wasserbecken, dahinter die verschneiten Berge: Es ist ein Bild für den Prospekt. Das Projekt stellt eine europäische Premiere dar, es ist erst das vierte Surfbecken weltweit (nach Anlagen in Südkorea, Australien und Grossbritannien), das kommerziell betrieben wird.