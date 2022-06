UNO kritisiert Klimaschutz-Urteil des US-Supreme Court scharf Infos einblenden

Die Vereinten Nationen haben ein Urteil des US-Supreme Court scharf kritisiert, das die Klimaschutzpolitik der US-Regierung erheblich beeinträchtigt. «Dies ist ein Rückschlag in unserem Kampf gegen den Klimawandel», sagte der Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres, Stéphane Dujarric, am Donnerstag. «Entscheidungen wie die heutige in den USA oder irgendeiner anderen grossen emittierenden Volkswirtschaft erschweren es, die Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen.» Derzeit sei die Welt weit davon entfernt, diese Ziele zu erreichen, sagte UN-Sprecher Dujarric.