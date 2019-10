Suppe aus Abfall – geliefert vom Velokurier

Um die vierzig Personen waren am 25. und 26. Oktober damit beschäftigt, 24 Stunden lang aktuelle Fragen rund um den Klimawandel zu besprechen und zu klären. 2019 drehten sich die Themen um den Veloverkehr in Basel-Stadt, Ernährung und erneuerbare Energie. Schliesslich wurde in jeder Kategorie die beste Lösung von einer Jury geehrt.

Bis in die Nacht gearbeitet

Einige Teilnehmer kamen schon mit fertigen Business-Ideen an, andere standen mit ihren Gedanken noch ganz am Anfang. Man konnte seine eigenen Vorschläge mitbringen oder sich von anderen inspirieren lassen. Larissa Rihm sagt, dass alle Anwesenden involviert gewesen seien. «Von unserer Seite aus musste man niemanden motivieren.»

Michel Thüring, einer der­ ­Gewinner, hatte im Vorfeld keine allzu grossen Erwartungen. Unter dem Slogan «Save Food» will er eine Suppe herstellen, die zum einen aus noch essbaren ­Lebensmittelabfällen besteht. Zum anderen soll sie per Fahrrad an bestimmte Orte transportiert werden. Besser vorstellbar ist dieser Gedanke als Suppentopf auf dem Velo.

«Die Idee schwirrt schon seit mehreren Jahren in meinem Kopf herum», sagt Thüring. Jedoch sei er weder Gastronom noch Logistiker. Durch den Climathon habe er nun aber mögliche Partner gefunden, die er für die Weiterführung seiner Vision brauche. «Unter dem Namen Souper-Bowl soll die Idee wachsen», sagt Thüring euphorisch, aber auch ein wenig müde. Viel geschlafen hat er während dem Climathon nicht. Jedoch haben nicht alle Teilnehmer bis tief in die Nacht gearbeitet. Viele schliefen auch zu Hause.

«Basel ist auf dem Velo»

Andere waren mit ihren Vorschlägen schon weiter. Der junge Michael May kam extra aus Schottland und ist schon Inhaber einer Firma namens Lyfa. Das Unternehmen ist ein Online-­Lebensmittelgeschäft und Lieferservice für plastikfrei verpackte Lebensmittel. Lyfa soll den Markt in Basel erobern. Dazu brauchte May die Unterstützung von Deutschsprechenden, die seine Ideen für die Schweiz zugänglich machen würden.