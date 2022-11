Armut in Rheinfelden – Supermarkt für Menschen in Not In Rheinfelden wird am kommenden Montag ein Lebensmittelmarkt für Armutsbetroffene eröffnet. Dort können Produkte vergünstigt eingekauft werden. Der Supermarkt wird im ehemaligen Hotel Drei König stationiert sein. Tobias Burkard

Im neuen Supermarkt in Rheinfelden können Lebensmittel ab kommendem Montag zu vergünstigten Preisen gekauft werden. Symbolbild: Tamedia-Archiv

Menschen mit einem sehr knappen Budget können ab Montag in Rheinfelden von einem neuen Angebot profitieren. Wie aus einem Artikel der «Volksstimme» hervorgeht, eröffnet im ehemaligen Hotel Drei König ein Lebensmittelmarkt für Armutsbetroffene. Am kommenden Montag kann erstmals eingekauft werden.

Der neue Supermarkt wird von Freiwilligen betrieben, auch zahlreiche Flüchtlinge aus der Ukraine würden mithelfen. Das Angebot richte sich an alle Menschen in Not, sowohl Geflüchtete als auch Einheimische, erklärt Markus Schröder, Geschäftsführer des städtischen Projekts «Engagement-lokal» gegenüber der «Volksstimme».

Benötigt werde eine Bestätigung der Sozialhilfe. Bei der Beschaffung der nötigen Karte könne man auf die Unterstützung des Vereins «Zusammen für alle in Rheinfelden» zählen, sagt Präsident Mark Rabe gegenüber der «Volksstimme». Der Verein ist Träger des Lebensmittelmarktes. Auch die römisch-katholische Pfarrei und die Genossenschaft Caritas unterstützen das Projekt.

10 bis 50 Prozent günstiger

Zu kaufen gibt es Grundnahrungsmittel, Gemüse und Früchte sowie weitere Artikel des täglichen Bedarfs. Im Angebot sollen zu Beginn rund 150 verschiedene Artikel stehen, später sollen 250 verschiedene Waren angeboten werden. Gemäss Rabe können die Produkte 10 bis 50 Prozent günstiger verkauft werden als im normalen Handel. Die Waren stammen aus Überproduktion oder von Retouren. Geliefert werden sie grösstenteils von der Genossenschaft Caritas-Markt, die sie wiederum von Grossverteilern und Produzenten beziehen kann.

Linda Gaeta, Leiterin der diakonischen Stelle bei der römisch-katholischen Kirchgemeinde Rheinfelden-Magden-Olsberg, betont die Wichtigkeit eines solchen Angebots, das es bisher in der Region nicht gegeben habe. Sie sehe bei ihrer Arbeit auch immer wieder versteckte Armut: «Auch Leute mit einer kleinen AHV können hier einkaufen», so Gaeta zu der «Volksstimme».

Die Öffnungszeiten werden sich zu Beginn auf Montag-, Mittwoch- und Freitagmorgen beschränken.

