Vorwahlen in Arizona – «Superman» Trump befeuert erneut Spekulationen über Kandidatur Sowohl der Ex-US-Präsident als auch seinem Vize, Mike Pence, werden Ambitionen auf eine Präsidentschaftskandidatur 2024 nachgesagt. Beide konkurrieren weiter um Einfluss.

Gebetsmühlenartig: «Die Wahl wurde manipuliert und gestohlen», sagte Donald Trumo erneut zu seinen Supportern in Arizona. Foto: Keystone

Ex-Präsident Donald Trump hat bei einer Wahlkampfveranstaltung im US-Bundesstaat Arizona erneut Spekulationen über eine mögliche Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl 2024 befeuert. «Vielleicht müssen wir es noch einmal tun», sagte Trump vor Anhängern am späten Freitagabend, nachdem er über seinen Wahlsieg 2016 gesprochen und erneut behauptet hatte, er habe auch die Wahl 2020 gewonnen. Der Republikaner weigert sich bis heute, seine Niederlage gegen US-Präsident Joe Biden einzugestehen.

Trump trat in Prescott Valley, Arizona, auf, um die republikanische Kandidatin Kari Lake im Rennen um das Gouverneursamt zu unterstützen. Mit Blick auf die die Kongresswahl im Herbst und die Präsidentschaftswahl 2024 sagte Trump: «Wir werden den Senat zurückerobern. Wir werden Amerika zurückerobern, und 2024 werden wir vor allem unser schönes, prächtiges Weisses Haus zurückerobern.» Lake sagte an Trump gerichtet: «Für’s Protokoll: Ich glaube, dass dieser «Superman» zurückkommt. Hoffentlich kommt er bald zurück.»

Karrin Taylor Robson (l.) wird von Mike Pence unterstützt, Kari Lake von Trump. Foto: Keystone

Während Trump Wahlkampf für die politisch weit rechts stehende Kari Lake machte, unterstützte sein Ex-Stellvertreter Mike Pence mit einer Kundgebung Lakes Konkurrentin Karrin Taylor Robson.

Pence vermied bei seinen Auftritten in Phoenix und im Süden Arizonas direkte Attacken auf Trump. In seiner Rede pries er lediglich die politischen Errungenschaften während der «vier Jahre der Trump-Pence-Regierung» an. Später kritisierte er auf Twitter jedoch indirekt Trumps Fixierung auf die Wahl 2020. «Wenn die Republikanische Partei es zulässt, dass sie sich vom Groll von gestern vereinnahmen lässt, werden wir verlieren», erklärte er.

