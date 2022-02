Immer mehr «Blabla»-Kassen - Supermärkte geben Angestellten die Lizenz zum Plaudern

Zu französischen Supermärkten habe ich ein zwiespältiges Verhältnis. Einerseits fasziniert mich der Überfluss, der in den Carrefour-, Auchan- und Hyper-U-Filialen zur Schau gestellt wird. Die Abteilung mit Milchprodukten ist keine Abteilung, sondern eine Gletscherwand aus bunten Joghurts und Milchdrinks; Wasser holt man sich nicht in einer Getränkeecke, sondern in einem Gebirge aus Einzelflaschen, 5-Liter-Behältern und Sechserpackungen; die Papeterieabteilung wiederum ist ein Dschungel, in dem man sich schnell verliert.