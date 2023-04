Verlosung Zürich – «Superhuman» by Martin Tillman Der Tages-Anzeiger verlost je 4 x 2 Tickets für den 5. und 6. Mai 2023, um 19.30 Uhr, Theater 11 Zürich. Teilnahmeschluss: Donnerstag, 6. April 2023

Der 1964 in Zürich geborene Cellist, Komponist und Multi-Instrumentalist hat bei geschätzten 100 Soundtracks mitgearbeitet, dazu gehört die Musik zu den Blockbustern «Total Recall», «The Da Vinci Code», «The Dark Knight Rises (Batman)» und «Pirates of the Caribbean». Er stand bereits mit Grössen wie Elton John, B.B. King oder Sting auf der Bühne und ist sich nicht zu schade, um als Komponist auch bei Schweizer Produktionen wie «Schellen-Ursli» mitzuwirken.

Im Mai 2023 bringt Martin Tillman sein erstes Live-Programm «Superhuman», mit einem Mix von Rock 'n' Roll, Electro Dance Music und Klassik, nach Zürich. Zum aufwendig inszenierten Spektakel gehören eine hochkarätige Rock-Band, zehn Cellisten und Perkussionisten, eine Soulsängerin und eine Light-Show – Das ist mehr als Musik hören. Musik erleben!

