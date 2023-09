Super Pumas im Einsatz – Drei Schweizer Armeehelikopter löschen in Griechenland Waldbrände Rund zwei Dutzend Brandbekämpfungsspezialisten der Schweizer Armee sind mit drei Super Pumas ins Brandgebiet an der türkischen Grenze geflogen.

Drei Super Pumas mit rund zwei Dutzend Mitarbeitenden der Schweizer Armee sind von Locarno nach Griechenland abgeflogen. Foto: VBS

Die Schweizer Armee hilft Griechenland bei der Bekämpfung von Waldbränden im Grenzgebiet zu Bulgarien und der Türkei. Am Samstagmorgen flogen von Locarno TI aus drei Super Pumas ab in Richtung Griechenland.

Das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) veröffentlichte auf dem Kurznachrichtendienst X (früher Twitter) eine entsprechende Meldung. Demnach flogen rund zwei Dutzend Armeeangehörige an Bord der Grosshelikopter ins südosteuropäische Land. Es handelt sich um Brandbekämpfungsspezialisten.

Im Dadia-Nationalpark im Osten Griechenlands brennt es seit knapp zwei Wochen. Es ist nach Einschätzung aus Brüssel der grösste je in der Europäischen Union verzeichnete Waldbrand. Seit Mitte August starben in dem Feuer in der Nähe der türkischen Grenze 20 Menschen.

Zahlreiche Löschflugzeuge aus Staaten der EU sowie Hunderte Feuerwehrleute und freiwillige Helfer sind im Einsatz. Das grösste Problem sei, dass die Brände nun in unwegsamem Gelände wüteten und die Flammen fast ausschliesslich aus der Luft bekämpft werden könnten, sagte ein Offizier der Feuerwehr am vergangenen Mittwoch im griechischen Rundfunk.

Am Samstag kämpften rund 600 Feuerwehrleute mit 122 Löschzügen sowie acht Löschflugzeuge und zwei Hubschrauber gegen die Flammen, wie die Tageszeitung «Kathimerini» berichtete. In der unwegsamen, dicht bewaldeten und bergigen Region wehen weiter starke Winde, ständig brechen neue Brände aus.

Insgesamt blieb die Waldbrandgefahr in Teilen Griechenlands am Samstag sehr hoch bis extrem hoch, wie der Zivilschutz mitteilte. Betroffen sind unter anderem die Inseln Euböa, Lesbos und Kreta sowie die Region Attika rund um die Hauptstadt Athen.

SDA/anf

