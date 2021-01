Neue Vergnügungsparks – Super Mario, Schlumpfhausen und ein russisches Disneyland Kart-Fahren mit Mario, Entdeckungstour in Reich der Schlümpfe oder eine russische Version von Disneyland: Diese neuen Vergnügungsparks und Attraktionen machen trotz Corona von sich reden. Anita Suter (Travelcontent)

Auch in der russischen Version des Disneylands ist das Herzstück des 300’000-Quadratmeter-Areals ein Märchenschloss. Foto: Mikhail Japaridze (Getty)

Man hasst sie, oder man liebt sie: Vergnügungsparks. Egal, an welchem Ende des Spektrums man sich befindet: Ein Abtauchen in Fantasiewelten hört sich aktuell doch gar nicht so schlecht an. Darum werfen wir einen Blick auf die neusten Attraktionen, die gerade erst lanciert wurden oder pandemiebedingt mit etwas Verspätung ihre Tore öffnen. Denn Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste aller Freuden.

Nach China ins Reich der Schlümpfe

Die Eröffnungszeremonie im Schlümpfe-Freizeitpark in Shanghai am 29. Mai 2020. Foto: Tang Yanjun/China News Service via Getty Images

Spätestens seit der ab 1981 produzierten Zeichentrickserie sind sie auch in unseren Breitengraden Kult – die blauhäutigen Bewohner Schlumpfhausens. Nun wurde den in Belgien erfundenen Schlümpfen mit dem «Smurfs Theme Park» in Shanghai ein Denkmal gesetzt.

Seit Anfang Mai können sich Besucher auf 10'000 m2 Aussen- und 8000 m2 Indoor-Fläche ganz wie die «Lan Jing Ling», wie die Schlümpfe in China heissen, fühlen. Dabei fehlen weder Fantasiewald noch Schlumpfhausen, noch das Heim von Bösewicht Gargamel – für Unterhaltung sorgen in dem wohl eher auf Kleinkinder ausgerichteten Park Erlebnisparcours und Achterbahnen.

Dream Island, Moskau

Auf den letzten Drücker vor Ausbruch der Pandemie hin wurde in Moskau die russische Version eines Disneylands eröffnet. Seit Ende Februar 2020 ist dort mit dem «Dream Island», zu Deutsch «Trauminsel», der grösste Indoor-Vergnügungspark Europas zu finden. Ganz wie das amerikanische (Nicht-)Vorbild ist das Herzstück des 300'000 Quadratmeter umfassenden Areals ein Märchenschloss.

Daneben sorgen zahlreiche Attraktionen wie Achterbahnen und Themenwelten für Unterhaltung. So etwa eine Hello-Kitty-Welt, ein den Teenage Mutant Ninja Turtles gewidmetes Areal oder – wie in China, einfach kleiner – ein Schlumpfhausen. Ein Schelm, wer bei der Ähnlichkeit vom Dream Island mit den Disney-Parks an mehr als reinen Zufall denkt.

Super Nintendo World in Japan

Bereits in Kürze – nämlich im Februar dieses Jahres – soll in Japans Universal Studios die bereits im Vorfeld viel besungene «Super Nintendo World» eröffnet werden. Wer nun an Mario Kart in Echt denkt, liegt genau richtig. Wie könnte es auch anders sein: Die ganze Nintendo-Welt ist ein Spiel.

Fieberhaft erwartet: Die Eröffnung der ersten «Super Nintendo World». Bild: Universal Studios Japan

Der Vergnügungspark steht ganz im Zeichen der Interaktivität. Besucher sammeln mithilfe eines Armbands beim Durchlaufen der verschiedenen Sektoren (virtuelle) Münzen. Und zwar ganz wie Mario höchstpersönlich durch das Boxen von Fragezeichenkästchen oder das Besiegen von Gegnern. Ob es mit der baldigen Eröffnung klappt, sei wegen Corona dahingestellt. Diese Journalistin durfte den Park bereits besuchen und gibt Einblick:

Legoland der Superlative in New York

Existiert bislang nur auf Papier: Das Legoland New York. Bild: Legoland.com

2020 sollte die amerikanische Metropole ihr eigenes Legoland erhalten. Und zwar nicht irgendeines, sondern gleich das grösste überhaupt (bisher gibt es deren acht). Daraus wurde pandemiebedingt nichts, die Eröffnung ist nun für 2021 angekündigt. 60 Hektaren soll der Erlebnispark inklusive Lego-Hotel in Beschlag nehmen, dabei gehört ein «Miniland» mit Lego-Versionen lokaler Wahrzeichen wie Freiheitsstatue und Freedom Tower genauso zum Inventar wie eine Piratenwelt oder der Duplo-Express.

Saurier-Achterbahn in Orlando

Zugegebenermassen «nur» eine neue Attraktion – kein eigentlicher Park – steckt bei den Universal Islands of Adventure in Florida (ein Ableger der etwas bekannteren Universal Studios aus Los Angeles) in den Startlöchern. Bei der für Sommer 2021 geplanten «Jurassic World VelociCoaster» handelt es sich – man ahnt es – um eine Achterbahn im Zeichen des vierten Teils von «Jurassic Park». Entsprechend cineastisch fällt auch die Ankündigung der neuen Attraktion aus.