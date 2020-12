Buch über Facebook, Apple und Co. – Super erfolgreich und ziemlich dumm Adrian Daub, ein junger Professor aus Stanford, entzaubert die Philosophie der Tech-Konzerne. Deren Chefs geben sich ja gern tiefsinnig. Linus Schöpfer

Sind die Programmierer hier Helden? Apples Hauptquartier «Campus 2». Foto: Reuters

Techbosse sind wie Pastoren, die Stühle verkaufen. Die Dinger an sich sind brauchbar, die Predigten darum herum jedoch nervig.

«Making the world a better place», tönts im Refrain aus dem Silicon Valley, derweil wir die neusten Gadgets auspacken und die nächste Plattform ausprobieren.

Adrian Daub ist Professor an der Universität Stanford, also nahe dran an der Herzkammer des Digitalen. Daub – Deutscher, Literaturwissenschaftler, Jahrgang 1980 – zeigt in seinem neuen Buch, wie Bosse wie Mark Zuckerberg, Steve Jobs oder Peter Thiel von philosophischen Theorien beeinflusst wurden.