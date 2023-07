Umweltpolitik in Grossbritannien – Sunak will weniger Klimaschutz – auch Labour erwägt, weniger grün zu werden Klimamassnahmen haben in der britischen Bevölkerung einen schweren Stand. Nun will auch die Labourpartei ihre Klimaanliegen zurückstufen – wenn ihr das bei den nächsten Unterhauswahlen hilft. Peter Nonnenmacher aus London

Will von unpopulären Energieabgaben absehen: Rishi Sunak. Foto: Ben Birchall (Getty)

Während anderswo in Europa ganze Landstriche in Flammen stehen und die Menschen unter rekordhohen Temperaturen stöhnen, ist in den kühleren Gefilden Grossbritanniens die Regierung dabei, «kostspielige» und «unpopuläre» Massnahmen gegen den Klimawandel zu streichen oder sie auf Jahre hinauszuzögern. Auch die oppositionelle Labour Party erwägt, «grüne» Vorhaben herabzustufen – wenn ihr das bei den nächsten Unterhauswahlen hilft.