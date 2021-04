Prozess um Freitodbegleitung – Suizidhelferin stundenlang verhört Der Berufungsprozess im Fall Erika Preisig ist am Freitag angelaufen. Der Biel-Benkemer Hausärztin wird «vorsätzliche Tötung» vorgeworfen. Daniel Wahl

Die 63-jährige Erika Preisig auf dem Weg ans Kantonsgericht in Liestal. Foto: Kostas Maros

Vermutlich hätte die Baselbieter Staatsanwaltschaft nie ein Strafverfahren eröffnet, hätte man nicht diesen Satz in den ärztlichen Unterlagen der 63-jährigen Suizidhelferin Erika Preisig gefunden: «Ich selber bedaure es, dass ich keinen Psychiater und keinen Neurologen finde, der unsere Mitglieder in Hinsicht auf die Urteilsfähigkeit bei Todeswunsch beurteilt. Ich bin aber nicht bereit, unseren Mitgliedern und Frau X die Freitodbegleitung nicht zu ermöglichen, weil Psychiater und Neurologen aus ethischen Gründen die Urteilsfähigkeit (…) nicht beurteilen wollen.» Etwas salopp formuliert, offenbaren diese Worte eine eigenmächtig handelnde Hausärztin aus Biel-Benken: Ich ermögliche selbst dann eventuell psychisch erkrankten Personen den Tod, wenn mir kein Psychiater das Okay gibt.