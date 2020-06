Ausschenken – Süffig und leichtfüssig Brad Pitt und Angelina Jolie haben wir einen der beliebtesten Rosés der letzten Jahre zu verdanken. Chandra Kurt

Er duftet nach Walderdbeeren und Frühlingsblumen: Der Rosé «Studio by Miraval».

Der Rosé ist eines der Trendgetränke des jungen 21. Jahrhunderts. Nicht zuletzt weil die Farbe in der Natur nur selten vorkommt und man bei seinem Anblick eher an einen unkomplizierten und spassigen Weingenuss denkt als bei einem schweren Rotwein. Pink ist auch die Farbe der Kreativität und des Mutig-anders-Seins. Der Rosé ist auch der beste Wein, mit dem man auf den Sommerbeginn anstossen kann, zumal die meisten Rosé-Weine perfekt zu mediterraner Küche, Häppchen und Grilladen von Fisch und Fleisch passen.

Brad Pitt und Angelina Jolie haben wir einen der beliebtesten Rosés der letzten Jahre zu verdanken: den Miraval. Letztes Jahr lancierten sie zudem den «Studio by Miraval», eine Assemblage aus Cinsault, Grenache, Vermentino und Tibouren. Der Wein bezieht sich namentlich auf das Aufnahmestudio, das in den Räumen der Domaine beherbergt ist. Das Studio wurde 1977 vom Jazzmusiker und dem damaligen Besitzer der Domaine Jacques Loussier gebaut, und Musiker wie Pink Floyd, AC/DC oder Sade nahmen hier Songs auf.

Der «Studio by Miraval» ist ein süffiger, leichtfüssiger Rosé, der nach Walderdbeeren und Frühlingsblumen duftet. Im Gaumen präsentiert er sich delikat-fruchtig und trocken. Noten von Holunder und Pink Grapefruit sind zu erkennen. Es ist kein Wein der grossen Worte, sondern einer gegen den Durst, der zudem auch on the rocks serviert werden kann. «Studio by Miraval»: Er passt perfekt zum Sommer-Apéro, zu Grilladen, Gemüsegerichten und Antipasti – und natürlich auch für ein Picknick.